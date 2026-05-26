Paul McCartney erinnert sich an Tramper-Erfahrung mit George

Paul McCartney (83) schwelgt in Erinnerungen: Im Podcast "The Rest is History" erinnert er sich daran, wie er als Teenager gemeinsam mit seinem verstorbenen Beatles-Kollegen George Harrison (†58) per Anhalter Richtung Wales unterwegs war und dabei in einem ungewöhnlichen Gefährt landete: einem elektrischen Milchwagen. Während der gemütlichen, aber extrem langsamen Fahrt saß George auf der Batterie des Wagens – bis plötzlich ein lauter Schrei durch das Fahrzeug hallte und der Trip eine schmerzhafte Wendung nahm.

Mit einem Augenzwinkern erzählt Paul, was damals passiert war. George trug eine Jeans mit einem metallenen Reißverschluss an der Tasche, der plötzlich den Stromspeicher berührte. "Er springt hoch, schreit, und ich frage: 'Was ist los?'", schildert der Musiker im Podcast die kuriose Szene. Später, in einem Bed and Breakfast, das sich die beiden Jungs teilten, habe George ihm dann das Resultat des unfreiwilligen Stromkontakts gezeigt: "Er hatte einen großen Reißverschlussabdruck in seine Pobacke eingebrannt." Für Paul war die skurrile Szene so prägend, dass sie nun sogar in einen Song auf seinem kommenden Album "The Boys of Dungeon Lane" eingeflossen ist.

Besonders spannend: Jahrzehnte später stellte Paul fest, wie stark sich Erinnerungen im Laufe der Zeit verändern können. Er habe die Geschichte immer wieder erzählt – bis ihm Georges Witwe Olivia Harrison kürzlich begeistert sagte, sie liebe die Story, in der er selbst auf der Batterie gesessen habe und nun die Narbe am Hintern trage. "Ich sagte: 'Das war nicht ich, das war George!'", berichtet der Sänger lachend. Der Brite spricht dieser Tage häufiger über seine Vergangenheit, unter anderem über seine Jugendliebe Jasmine. Anlass dafür ist sein neues Album, in dem er seine Kindheitserlebnisse, wie die Tramper-Erfahrung mit George, verarbeitet hat. "The Boys of Dungeon Lane" erscheint am 29. Mai.

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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Getty Images Beatles-Gitarrist George Harrison

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