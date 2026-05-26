Nach Rückzug: Nelly Furtado teilt Einblick in neue Songs

Nelly Furtado (47) ist zurück – und das überraschend schnell. Nachdem die kanadische Sängerin erst im vergangenen Jahr angekündigt hatte, sich von der Musikbranche zurückzuziehen, meldet sie sich jetzt mit einem Vorgeschmack auf neue Musik zurück. Auf Instagram teilte die 47-Jährige einen kurzen Clip zu ihrem kommenden Song "Torture of the Heart", der in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Elektronikduo DVBBS entsteht. In dem Video trägt Nelly ein schwarzes Tanktop, eine waldgrüne Mütze sowie goldene Ohrringe und eine Goldkette. In der Kommentarspalte überschlugen sich die Fans vor Begeisterung: "Ich bin so froh, dass du noch Musik veröffentlichst", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte schlicht: "Die Queen ist da."

Die Zusammenarbeit mit DVBBS kam laut dem Duo durch ein Demo-Snippet zustande, das Nelly ihnen vorab zugeschickt hatte. "Es war fast so, als wäre sie im Raum gewesen und hätte direkt in unsere Seele gesungen", sagten sie gegenüber dem Magazin Billboard. "Mit Nelly zu arbeiten war für uns wirklich etwas Besonderes. Wir glauben wirklich, dass wir gemeinsam etwas Schönes erschaffen haben. Sie ist einzigartig." Das Comeback der Sängerin kommt kurz nachdem sie im März in Toronto den Trailblazer Award der Women's College Hospital Foundation erhalten hatte und wenig später in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen wurde.

Nellys Ankündigung, die Musikbranche zu verlassen, hatte sie Anfang 2025 auf Instagram mit einem offenen Statement begründet: "Ich habe mich entschieden, für die absehbare Zukunft von Auftritten zurückzutreten und anderen kreativen und persönlichen Projekten nachzugehen." Auslöser waren Bodyshaming-Kommentare im Netz, die ihr sichtlich zugesetzt hatten. "In diesem Jahr wurde ich mir auf eine völlig neue Weise des ästhetischen Drucks meiner Arbeit bewusst", schrieb sie damals. Gleichzeitig betonte sie aber auch: "Ich werde mich für immer als Songwriterin bezeichnen."

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Getty Images Nelly Furtado bei der Con Cora Land Benefit Gala in Miami, 2025

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Getty Images Nelly Furtado, 2024.

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Imago Nelly Furtado beim Big Feastival in den Cotswolds, August 2025