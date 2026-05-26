Rebel Wilsons Tochter (3) steht erstmals vor der Kamera

Schauspielerin Rebel Wilson (46) kann sich über einen besonderen Familien-Meilenstein freuen: Ihre dreijährige Tochter Royce hat ihre allererste Schauspielrolle in den USA ergattert. Mit gerade einmal drei Jahren steht das kleine Mädchen damit das erste Mal vor der Kamera und tritt so in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. In ihrer Instagram-Story verkündet die stolze Mama die süßen News. Zu einem Foto von Royce schreibt sie: "Roycies erster Schauspieljob in den USA."

Details zur Produktion hält die Familie bislang allerdings unter Verschluss. Weder über die Art des Projekts noch über Royce' genaue Rolle ist bisher etwas bekannt. Fans und Follower der Schauspielerin verfolgen den Karrierestart der Kleinen jedoch mit großer Begeisterung und warten gespannt auf weitere Neuigkeiten zu der geheimnisvollen Rolle der Dreijährigen.

Rebel selbst ist vor allem durch Komödien wie Pitch Perfect international bekannt geworden. Ihre Beziehung zu Designerin Ramona Agruma machte sie 2022 öffentlich. Per Leihmutterschaft erblickte ihre erste gemeinsame Tochter Royce im Februar 2023 das Licht der Welt, im Mai 2026 folgte dann Töchterchen Rose Estelle. "Wir sind so unglaublich dankbar und gesegnet, dass unsere Familie gewachsen ist, danke an alle für die guten Wünsche", schwärmte Rebel damals auf Instagram.

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce im September 2024

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Tochter Royce posiert

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Rose Estelle