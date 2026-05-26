Katie Price lacht mit Freundin über verschwundene Ehemänner

Katie Price (48) und ihre Freundin Olivia Attwood (35) haben sich jetzt gemeinsam in einem Video im Netz gezeigt – und dabei ihren Humor bewiesen. Die beiden Reality-TV-Stars sprachen über den seit fast zwei Wochen spurlos verschwundenen Lee Andrews, den Ehemann von Katie. Die 48-Jährige hatte Lee im Januar geheiratet, nur zwei Wochen nach ihrem ersten Kennenlernen. Seitdem Lee ein geplantes TV-Interview beim Sender "Good Morning Britain" ohne Vorwarnung nicht wahrnahm, fehlt von ihm jede Spur. In dem gemeinsamen Clip scherzte Katie laut Mirror mit Olivia über die Situation: "Uns fehlt etwas", sagte sie zu ihrer Freundin, worauf Olivia antwortete: "Ja, ich habe nach ihm gesucht, aber…" Katie ergänzte: "Meiner ist weg, also sieht es im Moment nicht gut aus, oder?" Olivia erwiderte trocken: "Nein, wir werden wohl weitersuchen."

Am Ende des Clips blickte Katie direkt in die Kamera und sagte: "Uns fehlen unsere Ehemänner" – woraufhin Olivia in Lachen ausbrach. Dazu posteten die beiden ein Foto von sich im Netz mit entsetzten Gesichtern und Händen vor dem Mund. Olivia schrieb darunter: "Zwei Mädels. Kein Ehemann in Sicht." Trotz des humorvollen Auftritts betonte Katie, dass sie nach wie vor keine Ahnung habe, wo ihr Mann steckt. Sie dementierte Berichte, wonach Lee festgenommen worden sein soll – entsprechende Behauptungen kamen von Lees Vater Pete. Laut einem Bericht steht Katie fast täglich mit der Polizei in Kontakt und soll sogar gebeten worden sein, einen offiziellen TV-Appell zu starten, um Informationen über den Verbleib ihres Mannes zu sammeln.

Im Netz gab es zuletzt neue Hinweise: Auf Lees Instagram-Profil war am Montag eine auffällige Änderung zu sehen. Der Link zu seiner OnlyFans-Seite verschwand aus der Bio. Andere Angaben wie "entrepreneur" und "hubby to Katie Price" blieben stehen. Schon am Freitag soll Lee außerdem einem weiteren Account gefolgt sein, einer Frau namens Marisol. Zuvor hatte er offenbar nur Katie gefolgt. Für zusätzliche Verwirrung sorgte Lees Vater Pete mit einer klaren Ansage bei Mirror: "Lee ist okay. Er wurde nicht entführt, aber er wurde verhaftet. Ich weiß nicht, welche Anklage erhoben wird. Ich bin nicht sicher, wo er festgehalten wird. Aber er wird mich heute noch anrufen."

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Getty Images Olivia Attwood bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025