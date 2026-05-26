Bei den AMAs: Fergie feiert Reunion mit Black Eyed Peas

Es war einer der emotionalsten Momente des Abends: Fergie (51) stand am 25. Mai 2026 wieder gemeinsam mit den Black Eyed Peas auf der Bühne der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Bei den American Music Awards 2026 überraschte die Sängerin das Publikum mit einem unangekündigten Auftritt an der Seite ihrer ehemaligen Bandkollegen will.i.am, apl.de.ap (51) und Taboo. Gemeinsam nahmen sie den Award für den besten Throwback Song entgegen – ausgezeichnet wurde ihr Hit "Rock That Body", berichtet das US Magazin. Während der Dankesrede nutzte Fergie die Bühne, um sich mehrfach bei ihrem zwölfjährigen Sohn Axl zu bedanken.

Axl stammt aus Fergies früherer Ehe mit Schauspieler Josh Duhamel (53). In der Kategorie "Best Throwback Song" setzten sich die Black Eyed Peas gegen zwei weitere Klassiker durch: "Iris" von den Goo Goo Dolls und "What's Up" von 4 Non Blondes. Beide Bands waren ebenfalls bei der Verleihung anwesend. Ihre Songs erlebten zuletzt durch TikTok und soziale Medien eine große Wiederentdeckung. Die Show wurde live auf CBS übertragen und von Queen Latifah (56) moderiert, die damit nach mehr als 30 Jahren als Gastgeberin der AMAs zurückkehrte. Die meisten Nominierungen des Abends hatte Taylor Swift (36) mit insgesamt acht Nennungen erhalten, ging jedoch leer aus.

Fergie – bürgerlicher Name Stacy Ferguson – ist seit ihrer Zeit bei den Black Eyed Peas auch als Solosängerin bekannt. Die Band hatte sie in den frühen 2000er-Jahren als Frontfrau gestoßen und gemeinsam mit ihr weltweite Hits wie "Boom Boom Pow" und "I Gotta Feeling" veröffentlicht. Ihren Sohn Axl brachte sie im August 2013 zur Welt. Seine Geburt bezeichnete Fergie damals in einem Interview mit dem Magazin People als "schönsten Tag meines Lebens".

Anzeige Anzeige

Getty Images Black Eyed Peas feiern den Best Throwback Song für "Rock That Body" bei den American Music Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Fergie bei den American Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Fergie und will.i.am posieren mit dem AMA-Preis für Best Throwback Song für "Rock That Body" in Las Vegas