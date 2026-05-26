Diese neue Netflix-Serie erinnert stark an "The White Lotus"

Luxusresort, Privatstrände, Sommersonne – und plötzlich ist eine junge Frau spurlos verschwunden: Netflix startet mit der neuen spanischen Serie "Oasis" und verspricht eine nervenaufreibende Mischung aus Urlaubsflair und Mystery-Thriller. In dem titelgebenden Exklusivresort, das nur den Reichsten der Reichen vorbehalten ist, beginnt ein ungezwungener Sommerurlaub schnell zu einem Albtraum zu werden. Denn als eine junge Frau als vermisst gemeldet wird, startet eine Untersuchung – und niemand, weder Gäste noch Personal, darf das Gelände verlassen, bis der Fall aufgeklärt ist. Alle stehen unter Verdacht.

Was zunächst wie eine ausgelassene Party der High Society klingt, entwickelt sich in "Oasis" also rasch zu einem spannungsgeladenen Drama. Die Serie umfasst insgesamt acht Episoden und ist ab dem 19. Juni bei Netflix zu sehen. In der Hauptrolle ist Tomy Aguilera zu sehen, der damit nicht zum ersten Mal in einer spanischen Netflix-Produktion mit ähnlichem Szenario zu erleben ist.

Tatsächlich erinnert "Oasis" nicht nur an The White Lotus, die erfolgreiche HBO-Serie um Mysterien im Luxushotel, sondern auch an die spanische Netflix-Produktion "Willkommen auf Eden" – und das nicht zuletzt wegen Hauptdarsteller Tomy Aguilera, der ebenfalls in jenem Serienformat mitwirkte. "Willkommen auf Eden" brachte es immerhin auf zwei Staffeln beim Streamingdienst. Ob "Oasis" an diesen Erfolg anknüpfen oder ihn gar übertreffen kann, wird sich ab dem 19. Juni zeigen.

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Netflix Der Cast der spanischen Netflix-Serie "Oasis"

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Netflix Tomy Aguilera in der Netflix-Serie "Oasis"

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Netflix Der Cast der spanischen Netflix-Serie "Oasis"

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