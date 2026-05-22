Für ihr Schweigen: Bettelt Sarah Ferguson um royale Pension?

Neue Vorwürfe rund um Sarah Ferguson (66) sorgen erneut für Aufruhr im britischen Königshaus. Der Royal-Autor Andrew Lownie behauptet in einem Interview mit Mirror, die frühere Herzogin von York verhandle derzeit mit dem Königshaus über eine Art Pension – und das nicht ohne Hintergedanken. Im Gegenzug solle sie auf ein großes Enthüllungsinterview verzichten. Lownie, der sein aktualisiertes Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" jüngst neu aufgelegt hat, schildert dabei ein angespanntes Verhältnis zwischen dem Palast und den Yorks, das offenbar von Deals und gegenseitigem Misstrauen geprägt ist.

Auch Sarahs Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), sollen in die Auseinandersetzungen hineingezogen worden sein. Laut Lownie sollen König Charles (77) und Prinz William (43) von den beiden eine Finanzprüfung verlangt haben – die sie jedoch verweigert hätten. Zudem habe der König ein zwiespältiges Verhältnis zu seinen Nichten: "Es gibt möglicherweise zwei Denkschulen. Da sind Camilla, William und Kate, die den Reputationsschaden sehen und sie auf Distanz halten wollen, und dann ist da Charles, der etwas sentimental ist und sich verpflichtet fühlt, sie zu schützen", so Lownie gegenüber Mirror. Er spekuliert, dass Charles womöglich im Rahmen eines Deals, der Andrew (66) zum Verlassen von Royal Lodge bewogen habe, versprochen haben könnte, für dessen Töchter zu sorgen.

Sarah Ferguson war 1996 von Prinz Andrew geschieden worden, lebte aber noch jahrelang gemeinsam mit ihm in Royal Lodge in Windsor. Das Verhältnis der Exherzogin zum Königshaus galt stets als kompliziert – sie ist weder eine arbeitende Royal, war aber auch nie vollständig aus dem royalen Umfeld verschwunden. Lownie verweist in diesem Zusammenhang auf eine auffällige Parallele zu Harry und Meghan: "Sarah würde argumentieren, sie sei keine Royal gewesen – aber sie lebte eindeutig in Royal Lodge und war immer noch halb royal. Und die Sussexes müssen gedacht haben: 'Na, das können wir genauso machen'", sagte der Autor im Interview. Sein aktualisiertes Buch enthält darüber hinaus weitere neue Behauptungen über das Paar, darunter angebliche Tierquälerei seitens Andrew und neue Details über Sarahs Kontakte zu einem Bruder des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66).

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Ferguson nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 20. April 2025

Anzeige Anzeige

Imago Ex-Herzogin Sarah Ferguson bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney am 7. November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor