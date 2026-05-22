Überwachungsvideo: Letzte Minuten von Lara Joy Körners Sohn

Es sind herzzerreißende Einblicke in die letzten Minuten von Remo Pollert: Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) und Anwalt Heiner Pollert wurde am Morgen des 9. Mai leblos in der Isar nahe der Ludwigsbrücke in München entdeckt. Eine Passantin alarmierte den Notruf, die Feuerwehr barg den jungen Mann, die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Inzwischen liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft München I. Nun geben Aufnahmen aus einer Überwachungskamera des Clubs "Blitz", in dem Remo in der Nacht gefeiert hatte, seinem Vater wenigstens eine Vorstellung davon, was kurz vor dem Unglück geschah, wie er im Gespräch mit Bild schildert.

Zuvor hatte Remo laut seinem Vater mit rund 15 Freunden auf dem ehemaligen Ausflugsschiff Utting den Geburtstag seines besten Freundes Casimir gefeiert, bevor die Gruppe in den Club "Blitz" weiterzog. Dort arbeitete der Jugendliche immer wieder mal nebenbei, etwa indem er Kühlschränke auffüllte. "Auf den Bildern aus der Überwachungskamera des Clubs habe ich gesehen, wie Remo um 4 Uhr früh sein Bier an der Garderobe abstellt, so ein bisschen versteckt, damit er es später wieder holen kann. Dann geht er im T-Shirt nach draußen. Seine Jacke mit dem Handy hat er im Club hängen lassen. Wahrscheinlich wollte er nur pinkeln gehen", beschreibt der Vater die Bilder gegenüber Bild. Da das Urinieren auf dem Vorplatz verboten sei, sei Remo nach Heiners Schilderung vermutlich über die Straße zur Ludwigsbrücke gegangen und habe sich dort auf einen kleinen Vorsprung gestellt. Für diesen letzten Weg gibt es jedoch keine Zeugen, die Kameras auf dem Platz seien laut Auskunft an die Familie wegen einer Dauerbaustelle abgeschaltet gewesen.

Die Obduktion ergab, dass Remo ertrunken ist. Außerdem stellte sie laut Heiner schwere Verletzungen fest: Der junge Mann hatte sich das Becken und einen Lendenwirbel gebrochen. Sein Vater schildert gegenüber Bild, dass Remo vermutlich an oder von der Brücke gestürzt sein muss und aufgrund der starken Schmerzen bewusstlos geworden sei, bevor er kopfüber im Wasser gefunden wurde. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung hätten die Ermittler nicht festgestellt, wie der Jurist berichtet. Während die Staatsanwaltschaft noch auf das toxikologische Gutachten wartet, trauern Familie und Freunde um den Schüler. Bei einer Trauerfeier im "Blitz"-Club kamen neben den Eltern auch Großeltern, enge Freunde und Klassenkameraden zusammen, um Abschied zu nehmen und an den jungen Mann zu erinnern, der für seine Angehörigen nicht nur der Sohn einer bekannten Schauspielerin war, sondern vor allem ein geliebtes Familienmitglied und Freund.

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Imago Lara Joy Körner beim 47. Bayerischen Filmpreis im Prinzregententheater in München, 23. Januar 2026

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Imago Lara Joy Körner und Heiner Pollert beim Captain’s Dinner von Mandarin Oriental, Juli 2010

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Imago Lara Joy Körner bei den Best Brands Awards, Februar 2025

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