Bushido enthüllt pikante Sex-Nachricht seiner Anna-Maria

In ihrem Podcast haben Anna-Maria (44) und Bushido (47) jetzt über eine ganz besondere Nacht geplaudert. In der neuesten Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählt das Ehepaar, wie die achtfache Mutter ihren Mann mit einer ziemlich direkten Nachricht überraschte. Anna-Maria hatte an zwei Abenden hintereinander Alkohol getrunken – was nach eigener Aussage "ganz untypisch" für sie sei – und schrieb ihrem Ehemann auf dem Heimweg kurzerhand: "Ich will Sex."

Im Podcast zitiert Bushido den Chatverlauf in allen Einzelheiten: Zunächst habe Anna-Maria geschrieben, sie sei auf dem Heimweg und hoffe, er sei noch wach. Auf sein "Na klar" folgte dann die unmissverständliche Ansage. "Nicht so von wegen 'Hey, hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit mir zu schlafen'. Das war einfach nur so 'Ich will Sex'", erinnert sich Bushido lachend. Was danach noch in dem Chatverlauf stand, behält das Paar allerdings für sich. "Da war nämlich ein Satz dabei, weißt du, welchen ich meine? Den Punkt-Punkt-Punkt-Style ...", deutet er an. Den Abend beschreiben beide als "sehr schön".

Dass Anna-Maria und Bushido kein Blatt vor den Mund nehmen, ist allerdings nichts Neues. Vor einer Woche ließen die beiden RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) sogar einen Blick ins neue Luxusanwesen in Grünwald bei München werfen. Bei der Tour durch die Villa ging es auch ins Schlafzimmer. Und dort stellte Frauke eine ziemlich direkte Frage: Ob sich die beiden schon einmal gemeinsam im Pool "vergnügt" hätten. Bushido reagierte sofort und meinte: "Das ist ja noch das Langweiligste gewesen, was wir machen." Anna-Maria erklärte auch, warum es bei ihnen manchmal kreativ werden musste: "Wir haben jetzt kein Kindermädchen mehr. Das ganze Haus ist voller Kinder. Also müssen wir es ja teilweise ein bisschen auslagern." Bushido legte trocken nach: "Wir fahren ja auch gerade eine V-Klasse." Als Frauke dann ganz konkret fragte, ob die beiden also Sex im Auto hätten, antworteten beide ohne Zögern: "Ja klar."

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anna_maria_ferchichi Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / fraukeludowig_official Anna-Maria Ferchichi, Bushido und Frauke Ludowig, Januar 2026