YouTuber Daniel Colemans Sohn mit nur 14 an Krebs verstorben

Daniel Coleman, bekannt aus der beliebten YouTube-Kinderserie "Danny Go!", trauert um seinen Sohn Isaac, der am 21. Mai im Alter von nur 14 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs verstorben ist. Die tragische Nachricht teilte der YouTuber nun in einem emotionalen Instagram-Post. "Oh, mein süßer Junge. Es gibt so viel, das ich sagen möchte, aber ich weiß noch nicht wie. Ich vermisse dich jetzt schon so sehr und der Schmerz in meinem Herzen ist weit mehr, als ich verarbeiten kann", schrieb Daniel. Dem Beitrag fügte er zwei Fotos bei, auf denen Isaac lachend und gemeinsam mit seinem Vater zu sehen ist.

In seinem Statement erinnerte Daniel auch an die Stärke und Lebensfreude seines Sohnes: "Deine 14 Jahre waren voller Herausforderungen, aber du hast sie alle mit solcher Tapferkeit gemeistert … und trotzdem hast du dir deine Freude bewahrt. Du hattest wirklich ein ganz besonderes Leuchten, Isaac! Zu wissen, wie sehr du geliebt wurdest und wie erfüllt dein Leben war, gibt mir etwas Trost." Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde Isaac mit Fanconi-Anämie geboren, einer seltenen Erbkrankheit, die das Knochenmark und weitere Organe betrifft. Die Krebsdiagnose hatte Daniel bereits im Dezember öffentlich gemacht und damals erklärt, dass er und seine Frau Mindy mit dem Verlauf gerechnet hatten: "Um ehrlich zu sein, wir wussten immer, dass dieser Tag kommen würde, da es bei Fanconi-Anämie fast sicher ist. Aber es trifft uns doch etwas früher als gehofft."

Trotz einer Operation im Januar verschlechterte sich Isaacs Zustand kurz darauf, da sich der Krebs aggressiv ausgebreitet hatte. Ab April wurde der 14-Jährige von einem Palliativteam begleitet, während die Familie versuchte, ihm seine letzten Wochen so angenehm wie möglich zu gestalten. Dass seltene Erbkrankheiten Familien stark belasten können, zeigte zuletzt auch das Schicksal von Sängerin Jesy Nelson (34), deren Zwillinge ebenfalls mit einer schweren Diagnose leben. Daniel schloss seinen Beitrag auf Instagram nun mit den Worten: "Dein Vater zu sein war die größte Ehre meines Lebens. Ich bin so stolz auf dich und werde dich immer lieben. Ruhe in Frieden, mein Sohn."

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Instagram / danielspaniels Daniel Coleman mit seinem Sohn Isaac im April 2026

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Instagram / danielspaniels Daniel Coleman mit seinem Sohn Isaac

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Instagram / danielspaniels Daniel Coleman mit seiner Familie

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