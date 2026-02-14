Dream Nwattu ist Kandidat in Twenty4tims Datingshow

Dream Nwattu wagt den Sprung ins Rampenlicht: Der Bruder von Reality-TV-Star Vanessa Nwattu (26) ist Kandidat in der neuen Datingshow "Love Hunter", bei der Social-Media-Liebling Twenty4tim (25) auf Joyn die große Liebe sucht. Schon morgen sollen die ersten beiden Folgen starten, in denen der Influencer gemeinsam mit mehreren Singles auf Flirtkurs geht. Dream offenbarte auf Instagram, dass er zu den Auserwählten gehört, die um Tims Herz kämpfen.

Die Vorfreude ist ihm dabei deutlich anzumerken: "Ich freue mich so sehr, dass diese Show morgen rauskommt. [...] Das war eine der coolsten Zeiten meines Lebens. Ich hatte so viel Spaß, es ist sehr viel passiert seit dem und in der Show und alles drum und dran. Schaut einfach mal rein", schwärmte Dream. Besonders erleichtert wirkt der Kandidat darüber, dass er sein TV-Abenteuer nun endlich nicht mehr geheim halten muss: "Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es jetzt sagen darf, weil es war echt weird, es die ganze Zeit für mich zu behalten."

Unterstützung bekommt Dream auch aus der eigenen Familie. Schwester Vanessa, die durch Temptation Island VIP bekannt wurde, kommentierte seine Ankündigung mit den Worten: "Ich bin ganz gespannt! Bei deinen Erzählungen bisher..." – und macht damit deutlich, dass sie hinter ihm steht und sich darauf freut, seine Flirts nun nicht mehr nur aus seinen Geschichten, sondern direkt auf dem Bildschirm mitzuerleben.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Nwattu und ihr Bruder Dream, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / dream.nwattu Dream Nwattu, Dezember 2024

Anzeige