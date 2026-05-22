Bierkönig: Jason Derulo rockt kommende Woche am Ballermann

Was für eine Überraschung: US-Superstar Jason Derulo (36) sorgt für eine absolute Sensation am Ballermann und tritt am 24. Juni live im legendären Bierkönig auf! Das berichtet unter anderem die Zeitung Bild. Wo sonst eigentlich Partyschlager und deutsche Mallorca-Größen das Sagen haben, bringt der "Savage Love"-Interpret nun internationales Flair an die Playa de Palma. Für die Kult-Location bedeutet dieser Mega-Act den absoluten Ausnahmezustand, denn normalerweise füllt der Sänger weltweit riesige Hallen.

Und es bleibt nicht bei einer einzigen Show: Bereits am Tag darauf, am 25. Juni, steht Jason erneut auf Mallorca auf der Bühne – diesmal im Club BCM in Magaluf. Der Club gilt als eines der bekanntesten Musiklokale der Insel und ist für internationale DJs und Stars bekannt. Zwei Auftritte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf ein und derselben Insel – damit wird Mallorca für kurze Zeit zur Bühne eines echten Weltstars. Jason ist bekannt für Hits wie "Whatcha Say", "Talk Dirty", "Want To Want Me" und "Savage Love", mit denen er weltweit Milliarden Streams eingesammelt hat.

Interessant ist der Mallorca-Auftritt auch vor dem Hintergrund von Jasons aktuellem künstlerischem Kurs. Der Sänger tourte zuletzt mit seiner "The Last Dance Tour" und erklärte dabei gegenüber The Sun, er wolle sich von seiner bisherigen Bühnenfigur verabschieden und sich neu erfinden. Dass er sich nun für zwei ungewöhnliche Auftritte in einem der bekanntesten Urlaubsgebiete Europas entschieden hat, passt zu einem Künstler, der bewusst neue Wege geht. Jason steht für eingängige Beats und tanzbare Rhythmen – Eigenschaften, die am Ballermann zweifellos gut ankommen werden.

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Getty Images Jason Derulo, Oktober 2024

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Getty Images Sänger Jason Derulo

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Getty Images Jason Derulo, September 2022