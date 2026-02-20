Jona Steinig spoilert: Mann gewinnt Twenty4tims Datingshow

Jonathan Steinig (30) hat pikante Details über den Ausgang der bisexuell konzipierten Datingshow "Love Hunter" mit Twenty4tim (25) ausgeplaudert und ließ dabei eine echte Bombe platzen: Seinen Aussagen zufolge soll am Ende ein Mann Tims Herz erobern und damit das Format für sich entscheiden. "Ich weiß, wer gewonnen hat. Das ist ein Freund von mir. Ich kann natürlich nicht sagen, wer. Ich spoilere das auch nicht", erklärte er im Interview für den TikTok-Kanal "Akte Twink" – offenbar ohne sich dabei darüber im Klaren zu sein, allein mit dieser Aussage schon einen ordentlichen Spoiler hingelegt zu haben.

Weiter zweifelte Jona, der selbst von der Produktion angefragt wurde, offen an, dass Tim wirklich großen Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen hatte. "Ich glaube, der weiß gar nicht, welche Leute angefragt wurden. Bestimmt hat er sein Schema angegeben, aber am Ende juckt es die Produktion eh nicht. Die holen von vielen Sachen Leute rein", so der Realitystar. In den Kommentaren zum Video schien sich das rasch zu bestätigen: Zahlreiche User meldeten sich zu Wort, die angaben, ebenfalls eine E-Mail von der Produktion bekommen zu haben. Neben den Informationen zur Datingshow verriet Jonathan auch ein pikantes Detail zu seinen eigenen aktuellen Einnahmen: Nach nur drei Monaten auf der Erotikplattform OnlyFans verdiene er bereits fünfstellig im Monat.

Twenty4tims Datingshow "Love Hunter" läuft aktuell auf Joyn und begleitet den Social-Media-Star bei seinem Liebesabenteuer. Der Influencer zeigte sich nach dem Start der Show sehr emotional und schrieb in seiner Instagram-Story: "Ich bin aufgewühlt. Meine Dating-Reise selber mitanzusehen, ist extrem komisch, aber gleichzeitig wundervoll." Die Konfrontation mit seinen Erlebnissen vor der Kamera beschäftigt den 25-Jährigen offenbar stark. Obwohl einige Fans massiv infrage stellen, ob hier tatsächlich echte Emotionen im Spiel waren, beteuert Tim: Für ihn sei das Format weit mehr gewesen als nur ein weiteres TV-Projekt.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, Instagram / twenty4tim Collage: Jona Steinig und Twenty4Tim

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Twenty4tim, Influencer