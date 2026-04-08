Beim Sturz: Sänger Ray Stevens hat sich das Genick gebrochen

Am Dienstag bekamen die Fans von Ray Stevens (87) sicher kurz einen Schreck. Auf seinem Instagram-Account meldeten sich die Vertreter des Sängers zu Wort. Er sei bereits am 29. März schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus. "[...] Ray Stevens erholt sich von einem Sturz am Sonntag, dem 29. März, der einen Genickbruch nach sich zog. Er wurde kurzzeitig in ein Krankenhaus im Raum Nashville eingeliefert und erholt sich nun zu Hause", hieß es in dem Post. Die Ärzte haben dem US-Amerikaner empfohlen, für die kommenden vier Wochen eine Halskrause zu tragen. Aber es gibt offenbar keinen Grund zur Sorge: "Trotz der Verletzung ist er voll beweglich und guter Dinge." Rays kommendes Album soll aber wie geplant am 10. April erscheinen.

Ray gehört zu den Legenden der Country Music und entsprechend wird sein neues Album von Fans mit Spannung erwartet. "Favorites Old & New" heißt die Platte und umfasst ganze 13 Titel. Dabei handelt es sich nicht nur um bereits bekannte Stücke, sondern auch um neue Lieder. Laut einer Pressemeldung des Musikers stellt er "eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus beliebten Klassikern und neuen Stücken verschiedener talentierter Songwriter" vor. Das Album sei etwas Besonderes für den 87-Jährigen: "Ich hatte großen Spaß bei der Produktion dieses Albums. [...] Ich hoffe nur, dass die Fans von Ray Stevens genauso viel Freude daran haben wie Ray Stevens selbst!"

Ray wurde vor allem in den 60er- und 70er-Jahren bekannt. Seinen Durchbruch hatte er 1961 mit einem Song, der bis heute als Lied mit dem längsten Titel in den US-Charts gelistet ist: "Jeremiah Peabody’s Poly-Unsaturated Quick Dissolving Fast Acting Pleasant Tasting Green and Purple Pills". Es folgten berühmte Country-Hits wie "The Streak" und "Everything Is Beautiful", im deutschen Raum wurde vor allem der Song "Bridget the Midget (The Queen of the Blues)" bekannt. Für seine Musik wurde Ray 1971 und 1976 mit dem Grammy Award ausgezeichnet. 2019 zog er in die Country Music Hall of Fame ein und wurde von dieser als Musiker, der seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den "talentiertesten, vielseitigsten und einfallsreichsten" der Musikindustrie in Nashville gehört.

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Getty Images Ray Stevens, Country-Sänger

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Getty Images Ray Stevens bei der Country Music Hall of Fame Medallion Ceremony 2019 in Nashville

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Getty Images Ray Stevens bei seiner Aufnahme in die Country Music Hall of Fame in Nashville 2019