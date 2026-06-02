Michelle Obama verrät Kalkül hinter ihren First-Lady-Looks

Anlässlich der Eröffnung des Obama Presidential Centers in Chicago startet Michelle Obama (62) eine neue Social-Media-Serie – und gibt darin seltene Einblicke in ihre Zeit als First Lady. In zwei Videos spricht die frühere Bewohnerin des Weißen Hauses über die Bedeutung ihrer Outfits und die Projekte, die ihr während der Präsidentschaft ihres Mannes Barack Obama (64) am Herzen lagen. Gegenüber dem Magazin People, das einen exklusiven ersten Blick auf die Serie hatte, erklärt Michelle, dass ihre Modeentscheidungen stets mit Bedacht getroffen wurden. "Ich habe früh gelernt, dass die Kleider, die ich im Weißen Haus trug, niemals nur als Kleider gesehen werden würden", resümiert die Aktivistin, die auf ein bewegtes Leben blickt.

Das erste Video der Serie trägt den Titel "Beauty Belongs to Everyone" (übersetzt: "Schönheit gehört allen") und dreht sich ganz um Michelles Stil als First Lady. Darin erklärt sie, wie durchdacht jede ihrer Entscheidungen war: "Ich musste sehr bewusst vorgehen. Mit der Hilfe meines talentierten Teams habe ich jede Wahl bedacht – den Designer, die Farbe, die Silhouette, den Stil – bevor ich in der Öffentlichkeit auftrat." Mehrere ihrer ikonischen Looks sind nun im Museum des Obama Presidential Centers ausgestellt. Ein zweites Video mit dem Titel "The Work That Matters Most" (übersetzt: "Die Arbeit, die am wichtigsten ist") widmet sich ihren Herzensprojekten als First Lady, darunter Initiativen wie "Reach Higher", "Girls Opportunity Alliance", "Let's Move!" und "Joining Forces". "Es steckt so viel Hoffnung und so viel Potenzial in jedem einzelnen von uns, und ich wollte meine Plattform nutzen, um mehr Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten", betont Michelle in dem Video.

Das Obama Presidential Center liegt im historischen Jackson Park im Chicagoer Stadtteil South Side und wird am 19. Juni offiziell eröffnet. Es soll als internationaler Treffpunkt dienen und Menschen dazu inspirieren, in ihren eigenen Gemeinden Veränderungen anzustoßen. Das Thema Stil und Selbstdarstellung ist für Michelle ohnehin kein neues Terrain: Bereits im vergangenen Jahr erschien ihr Bildband "The Look", in dem sie die Rolle von Mode während ihrer Zeit im Weißen Haus beleuchtet. Entstanden ist das Buch in enger Zusammenarbeit mit ihrer langjährigen Stylistin Meredith Koop, die das Buch gemeinsam mit ihr verfasst hat. Gegenüber People betonte Michelle damals: "Ich war eine berühmte Person, aber kein Filmstar. Und das bedeutete, dass die Kleidung niemals lauter sprechen durfte als das, was ich zu sagen hatte."

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Getty Images Michelle Obama im August 2024

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Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

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Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025