Nach "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack hat Schlafmangel

Anna-Carina Woitschack (33) hat es geschafft: Die Sängerin holte sich in der 19. Staffel von Let's Dance den Sieg und darf sich nun offiziell "Dancing Star 2026" nennen. Moderatorin Victoria Swarovski (32) betonte bei der Verkündung, dass die Finalentscheidung so knapp war wie noch nie zuvor in der Geschichte der Sendung. Doch kaum war der Jubel verklungen, startete für die Gewinnerin auch schon ein wahrer Terminmarathon. Direkt im Anschluss an die Aftershowparty reiste sie zum "SchlagerOlymp" nach Berlin – ohne vorher auch nur eine Minute Schlaf zu bekommen. "Ich habe einfach nicht geschlafen, habe durchgemacht und bin dahingefahren", erklärte sie gegenüber RTL.

Wieder zurück in Köln, wurde Anna-Carina bereits um 6:45 Uhr morgens am Hotel abgeholt und in die Maske gefahren. Danach folgten TV-Auftritte, Social-Media-Termine und Interviews. Trotz des straffen Programms zeigte sich die Sängerin gut gelaunt und betonte, dass sie ihren Triumph noch immer kaum fassen kann. "Das ist wirklich noch nicht ganz angekommen bei mir. Es ist so viel, was gerade passiert an wunderschönen Sachen. Aber ich bin noch nicht zum Durchatmen gekommen, um das wirklich mal sacken zu lassen", so Anna-Carina. Kürzertreten kommt für sie dennoch nicht infrage: "Ich bin leidenschaftliche Sängerin und ich liebe mein Publikum."

Anna-Carina musste kurz vor Beginn der Staffel auch privates Chaos ordnen. Kurz vor dem "Let's Dance"-Start hatte sie sich von ihrem Partner getrennt. Im Rückblick klang sie bei RTL allerdings erstaunlich gelassen: "Also, ich glaube, so was kann man nicht planen. Es hat sich bei mir so ergeben." Und weiter: "Im Nachhinein würde ich sagen: Es war gut, weil ich wirklich die ganze Aufmerksamkeit fürs Training brauchte, um mich hier komplett darauf einlassen zu können. Und ich fühle mich wirklich frei."

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026