"Eden": Joyn kündigt die "ehrlichste aller Datingshows" an

Joyn hat jetzt eine neue Datingshow angekündigt, die es in sich haben soll: "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" heißt das Format, das der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 noch in diesem Sommer veröffentlichen will. Darin suchen 13 Singles ihr perfektes Match – doch anders als bei gewöhnlichen Datingshows wird Ehrlichkeit hier zum zentralen Spielprinzip. Gemeinsam können die Teilnehmer einen Jackpot von bis zu 100.000 Euro gewinnen. Paare, die sich bis zum Ende der Show finden, haben Anspruch auf das verbleibende Preisgeld.

Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidaten an einen Lügendetektor angeschlossen. Für jede Unwahrheit, die dabei auffliegt, werden der gesamten Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen. Die Fragen haben es dabei durchaus in sich – die Singles müssen sich unter anderem dazu bekennen, ob ihre Gefühle echt sind, ob sie heimlich jemand anderen geküsst haben oder ob das Kennenlernen für sie nur ein Spiel ist. Wer lügt, um die frische Romanze zu schützen, schadet also dem Geldbeutel aller. Wer hingegen die Wahrheit sagt, riskiert das Ende des Dates. Joyn bezeichnet das Konzept als die "ehrlichste aller Datingshows". Produziert wird das Format von Redseven Entertainment, das insgesamt 20 Folgen herstellen wird.

Das Prinzip eines schrumpfenden Preisgeldes ist im TV-Bereich kein völliges Neuland. Netflix setzt bei seiner Erfolgsshow Too Hot To Handle auf ein ähnliches Konzept, bei dem das Preisgeld durch das Verhalten der Teilnehmer sinkt. Auch Sat.1 experimentierte mit Villa der Versuchung, dessen zweite Staffel ebenfalls diesen Sommer ausgestrahlt werden soll, bereits mit diesem Modell – allerdings ohne den Datingaspekt. Joyn verweist zudem auf Studien, wonach ein Drittel der Deutschen bereits beim ersten Date lügt – und liefert damit die Grundlage für das Konzept der neuen Show.

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Joyn "Eden"-Cover

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Netflix / Paul Hepper "Too Hot To Handle: Germany"-Stars 2024

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Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

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