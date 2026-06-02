April Love Geary und Robin Thicke feiern ersten Hochzeitstag

Ein Jahr ist es her, dass Robin Thicke (49) und April Love Geary (31) sich in Cabo San Lucas, Mexiko, das Jawort gaben – und diesen besonderen Meilenstein feierte das Paar am 30. Mai nun gebührend. Das Model teilte gleich drei Posts auf Instagram, um den ersten Hochzeitstag zu würdigen. Darunter eine Zusammenstellung romantischer Clips von einem Fotoshooting mit Robin auf der Ranch von Matthew und Kelly Stafford: Die beiden umarmen sich, küssen sich, tanzen und schaukeln auf dem grünen Gelände – untermalt mit dem Song "Caribbean Blue" von Enya (65). Dazu schrieb April: "Ein Jahr verheiratet und es wird immer schöner."

In einem weiteren Post teilte die 31-Jährige die Fotos aus dem intimen Shooting, auf dem Robin unter dem Bild kommentierte: "Meine Frau." In einem dritten Beitrag, den sie gemeinsam mit ihrem Hochzeitsvideografen veröffentlichte, gab sie außerdem einen Blick zurück auf den großen Tag selbst – mit Aufnahmen der blumengeschmückten Zeremonie am Tag und einem Feuerwerk beim Empfang in der Nacht. "Zeit vergeht, aber dich zu lieben wird nur schöner", schrieb sie dazu.

Robin und April sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich kurz nach seiner Trennung von Ex-Frau Paula Patton (50) im Jahr 2014, ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie 2015 bei den Filmfestspielen in Cannes. Verlobt waren die beiden bereits seit Heiligabend 2018 – also ganze sieben Jahre, bevor sie schließlich heirateten. Gemeinsam haben Robin und April drei Kinder: die Töchter Mia und Lola sowie Sohn Luca. Darüber hinaus ist der 49-Jährige Vater eines weiteren Sohnes, Julian, den er mit Paula hat.

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Getty Images Robin Thicke und April Love Geary bei den 79. Filmfestspielen von Cannes, Mai 2026

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Getty Images Robin Thicke und April Love Geary bei der amfAR Gala Cannes 2026

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Instagram / aprillovegeary Robin Thicke kniet vor April Love Geary in Cannes

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