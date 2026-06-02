EOTB: Gigi Birofio trifft direkt auf zwei seiner Ex-Flammen

Gigi Birofio (27) kehrt zum dritten Mal zu Ex on the Beach zurück – und diesmal beginnt sein Abenteuer direkt mit einer besonderen Aufgabe: Er wird mit seinem Einzug als erster Kandidat zum Türsteher für die ankommenden Mitbewohner bestimmt. Damit erfährt er als Erster, wer in den kommenden Wochen unter demselben Dach leben wird – und sein Staunen ist groß, als Shima eintrifft, mit der er einst eine Kennenlernphase hatte. "Shima – und dann kam alles hoch", erklärt Gigi im Interview. Er erinnert sich: "Wir hatten eine schöne Kennenlernphase. Shima ist ein Mädchen, in das ich mich beim Sex verliebt habe. Sie war wirklich eine 10 von 10." Shima selbst stellt jedoch klar, dass zwischen ihnen zwar etwas lief, sie aber nicht miteinander geschlafen haben.

Auch später sorgt das Thema noch für Gesprächsstoff: Shima widerspricht im Austausch mit Gigi energisch der Aussage, sie hätten Sex miteinander gehabt. "Du hattest zu viele Frauen, du verwechselst mich gerade", stellt sie klar und fügt hinzu: "Gigi, guck mal: Die Sache ist, wir sind intimer geworden, aber wir hatten zu 100 Prozent keinen Sex." Der Ex-Dschungelcamper betont hingegen: "Ich weiß ganz genau, dass du für mich die Top von Top warst." Shima relativiert: "Ja, aber nicht deswegen, sondern wegen etwas anderem. Weißt du, was ich meine?" Bei Gigi scheint daraufhin ein Licht aufzugehen – auch wenn keiner der beiden verrät, was genau gemeint ist. Der 27-Jährige räumt ein: "Ich weiß noch, sie hat mich voll verrückt gemacht. Vielleicht meinte ich deswegen auch, sie war eine 10 von 10 – weil sie mich so verrückt gemacht hat."

Doch Shima ist nicht die einzige Überraschung: Auch Kathleen Glawe zieht in die Villa, und das Aufeinandertreffen mit Gigi sorgt für sichtlich gute Laune auf beiden Seiten. Der einstige Temptation Island VIP-Kandidat zögert nicht lange und handelt mit Kathi einen ungewöhnlichen Deal aus – sie darf nur einziehen, wenn sie ihm "einen leidenschaftlichen Kuss" gibt. Kathi erinnert sich im Interview: "Seit Are You The One? hatte ich auch so ein bisschen Kontakt mit Gigi – und Gigi ist schon ziemlich gut im Bett, deswegen haben wir uns das ein oder andere Mal auch getroffen." Asena fasst die Situation trocken zusammen: "Das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wen hatte Gigi nicht?"

Anzeige Anzeige

RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Daniel Alvarez Shima, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Daniel Alvarez Kathleen Glawe, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige