Zwei Jahre nach Hochzeit: Simone Lugner spürt Richard (†)

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem österreichischen Unternehmer Richard Lugner (†91) hat sich Simone Lugner auf Instagram an diesen besonderen Tag erinnert. In einem emotionalen Posting teilte die Witwe mehrere Bilder der Hochzeit und schrieb: "Heute vor zwei Jahren war der schönste Tag meines Lebens." Trotz des Schmerzes über den Verlust ihres Mannes blickt sie mit tiefer Dankbarkeit auf das gemeinsame Fest zurück. "Unser Tag. Unser großer Tag der Freude, des Glücks, der gemeinsamen Zukunft", schwärmte sie in ihrem Beitrag.

Dass die beiden überhaupt zueinandergefunden haben, empfindet Simone im Nachhinein fast als Fügung des Schicksals. "Es ist fast wie ein Wunder, dass wir unter all den Menschen auf der Welt uns genau füreinander entschieden haben", schrieb sie. Den anhaltenden Schmerz über den Verlust des Baumeisters habe sie inzwischen gelernt zu tragen: "Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln." Einen besonders bewegenden Moment erlebte sie, als sie den Post verfasste: Im Zimmer neben ihr fiel plötzlich etwas vom Regal, obwohl sich niemand dort befand. "Gerade jetzt fällt am Dachboden im Zimmer neben mir etwas vom Regal runter. Genau jetzt, wo eigentlich keiner ist und nichts sich bewegt?", schilderte sie das Gänsehaut-Erlebnis. Für sie war es eindeutig ein Zeichen von Richard: "Du hattest nicht nur eine Higher Power, du bist jetzt eine." Ihr Posting schloss sie mit den Worten: "In Dankbarkeit und Liebe, deine Simone."

Richard und Simone hatten im Juni 2024 geheiratet – es war die fünfte Ehe des bekannten Unternehmers, der auch als Realitystar einem breiten Publikum bekannt war. Nur wenige Wochen nach der Hochzeit verstarb er im August 2024 im Alter von 91 Jahren. Simone, die fest an die "unsterbliche Seele" ihres Mannes glaubt, hat seither immer wieder öffentlich über ihren Umgang mit der Trauer gesprochen.

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021

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IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner, Juli 2021

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IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024