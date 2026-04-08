Nach Not-OP: Emily Andre gibt Kinderwunsch endgültig auf

Emily Andre spricht offen über den Moment, der ihren Familienplan endgültig verändert hat: Nach der Geburt ihrer Tochter Arabella im Jahr 2024 musste die Ärztin in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. In dem Podcast "The Therapy Crouch" mit Peter Crouch (45) und Abbey Clancy (40) erklärte die Ehefrau von Peter Andre (53) nun, warum für sie weitere Babys keine Option mehr sind. Auf die Frage, ob sie mit dem Kinderkriegen durch sei, antwortete Emily klar: "Hundert Prozent, ich bin durch", sagte sie. Peter war an ihrer Seite und schilderte die belastende Zeit ebenfalls – das Paar teilt drei gemeinsame Kinder.

Emily berichtete, dass sich unmittelbar nach der Entbindung eine seltene und schwere Hernie entwickelte. Dadurch gerieten Teile ihres Darms an die falsche Stelle, Ärztinnen und Ärzte warnten vor einem möglichen akuten Notfall und entschieden sich für eine schnelle Operation. "Diesmal ging es mir nach der Geburt ziemlich schlecht, ich musste notoperiert werden. Sie war erst eine Woche alt, und man hat sie mir aus den Armen genommen, es war furchtbar", erzählte sie in "The Therapy Crouch". Ein Mediziner habe sie gefragt, ob sie noch mehr Kinder wolle. "Ich sagte nein, und er sagte, er würde es auf keinen Fall empfehlen. Das hat mir gereicht", so Emily weiter. Zudem sei ihr erklärt worden, dass eine erneute Schwangerschaft die Reparaturarbeiten wieder ausdehnen könnte. Peter erinnerte sich im Podcast: "Ich habe dich noch nie so gesehen, ich war wirklich besorgt", sagte der Sänger. Bereits zuvor hatte Emily dem Mirror berichtet, die Fachleute hätten zu ihrer Hernie gesagt: "So etwas haben wir in unserer ganzen Laufbahn noch nie gesehen."

Persönliche Erinnerungen spielten in der schweren Phase dennoch eine Rolle. Emily, die als Ärztin beim britischen Gesundheitsdienst NHS arbeitet, erzählte im Podcast "Happy Mum Happy Baby" von Giovanna Fletcher (41), dass sie während der Vorbereitung auf die Operation stillte und gedanklich kaum von Arabella lassen konnte. Ein kleiner Lichtblick ergab sich im OP-Bereich: Ein Mitarbeiter erinnerte sie daran, dass Peter Jahre zuvor genau in diesem Operationssaal gelegen hatte – dort, wo Emilys Vater ihn einst behandelt hatte und wo die spätere Verbindung der beiden ihren Anfang nahm. "Er sagte: 'Das war genau der Platz, an dem er lag. Hier hat er deinen Vater kennengelernt'", berichtete Emily. Diese Erinnerung habe ihr in dem Moment Trost gespendet. Heute steht für die dreifache Mama fest: Ein weiterer Nachwuchs ist nicht geplant.

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Getty Images Emily Andre beim Caudwell Children Butterfly Ball in London, 14. Juni 2018

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Instagram / dr_emily_official Emily Andre und ihre Tochter Arabella, Dezember 2024

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Getty Images Peter Andre mit seinen Kindern Princess, Junior und Ehefrau Emily, Juli 2022