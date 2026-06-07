Almuth kriegt Hass, Mats nicht: Cathy Hummels kritisiert das

Cathy Hummels (38) meldet sich mit klaren Worten zu vermeintlichen Doppelstandards gegenüber Frauen zu Wort. Die Moderatorin und Influencerin reagiert auf Diskussionen rund um Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult, die während der anstehenden Fußball-WM als TV-Expertin im Einsatz sein wird. In diesem Zusammenhang sei die frühere Torhüterin immer wieder gefragt worden, wer sich in dieser Zeit um ihre Kinder kümmere. Cathy, die mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels (37) den gemeinsamen Sohn Ludwig Hummels (8) großzieht, beobachtet eine deutliche Schieflage. Denn auch Mats wird bei dem Turnier vor Ort als Experte arbeiten – Kritik an seiner längeren Abwesenheit von Zuhause sieht sie jedoch nirgends.

In einem ausführlichen Instagram-Post spricht die Münchnerin von einer klaren Ungleichbehandlung. Sie schreibt: "Berufliche Entscheidungen von Vätern werden oft anders bewertet als die von Müttern." Frauen müssten ihre Karriereschritte ständig erklären, während das bei Männern kaum eingefordert werde. Als Beispiel nennt sie Mats, der die Spiele beim Turnier begleiten soll, während Ludwig wegen der Schulpflicht in Deutschland bleibt. "Ich habe jedenfalls keine negative Schlagzeile über meinen Ex-Mann gelesen, der ebenfalls als Experte vor Ort sein wird und seinen Sohn sieben Wochen nicht sehen wird, weil Ludwig schulpflichtig ist", hält sie fest. Gleichzeitig wehrt sich Cathy gegen Vorwürfe, sie selbst würde ihren Sohn wegen des Jobs vernachlässigen.

Besonders präsent ist ihr ihre Zeit als Moderatorin von Kampf der Realitystars. Für die Dreharbeiten war sie in den vergangenen Jahren immer wieder mehrere Wochen in Thailand – und wurde nach eigener Schilderung ständig gefragt, wie sie ihr Kind derart lange allein lassen könne. Heute stellt Cathy klar, dass Ludwig fast immer mitgereist sei und nur ein einziges Mal nicht vor Ort war. Die Unternehmerin verbindet ihre Kritik mit einem Appell: "Weil ich mir wünsche, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln: mehr Verständnis füreinander, weg von dieser Kritik – braucht kein Mensch. Support ist viel cooler." Cathy und Mats wurden 2018 Eltern, trennten sich 2021, die Scheidung folgte 2022.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Almuth Schult wird bei der UEFA Women's Nations League 2024/25 verabschiedet

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

Anzeige