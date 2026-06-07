Nach Kreuzbandriss: Alphonso Davies "fiel in ein Loch"

Fußballprofi Alphonso Davies (25) hat jetzt offen über seine mentalen Probleme gesprochen, die ihn in den vergangenen Monaten geplagt haben. Der Linksverteidiger des FC Bayern kämpfte sich nach einem Kreuzbandriss mühsam zurück – nur um dann erneut durch mehrere Muskelverletzungen gestoppt zu werden. Gegenüber dem kanadischen Portal CP24 beschrieb der 25-Jährige, wie ihn diese Phase auch psychisch an seine Grenzen gebracht hat. "Mental war es sehr erschöpfend, diese Verletzungen zu erleiden. Ich bin in ein Loch gefallen und habe an mir selbst gezweifelt, aber dann hatte ich die Auszeit und habe darüber nachgedacht, warum ich das hier mache und wie wichtig es mir ist", erklärte er in dem Interview.

Trotz der schwierigen Zeit blickt Alphonso inzwischen wieder nach vorne. Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch hat ihn für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert. Sowohl der FC Bayern als auch der kanadische Verband stimmen seinen Belastungsaufbau nun gemeinsam ab, um weitere Rückschläge zu vermeiden. Alphonso selbst betont dabei, dass seine Gesundheit oberste Priorität hat: "Wenn ich mich so gut wie möglich erhole, mal sehen. Wenn nicht, dann gibt es keinen Grund zur Eile." Wie groß seine Rolle beim ersten WM-Spiel sein wird, ist noch offen.

Alphonso wurde am 2. November 2000 in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren und wuchs später in Kanada auf. Schon früh galt er als eines der größten Talente seines Landes. Mit dem FC Bayern gewann er unter anderem die Champions League und erhielt etliche Auszeichnungen. Die WM 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt – für Alphonso und sein Team also auch ein Heimturnier.

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Getty Images Alphonso Davies vor dem Testspiel Kanada gegen Usbekistan im Commonwealth Stadium in Edmonton

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Getty Images Alphonso Davies, Fußballspieler

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Getty Images Alphonso Davies bei einem Spiel gegen VfL Wolfsburg

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