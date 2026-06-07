Prinzessin Ingrid Alexandra startet Studium ganz ohne Bonus

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) kehrt aus Australien zurück und wird im Herbst als Austauschstudentin an der Universität Oslo studieren – und zwar ganz ohne Sonderbehandlung. Das bestätigte die Universität nun gegenüber Dagbladet: Die 22-Jährige wurde durch das reguläre Aufnahmeverfahren zugelassen, wie alle anderen Austauschstudenten auch. Hintergrund des Wechsels ist die ernste Erkrankung ihrer Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52): Die Kronprinzessin leidet an chronischer Lungenfibrose und braucht nun eine Lungentransplantation. Ingrid Alexandra möchte in dieser schwierigen Zeit näher bei ihrer Familie sein.

Die Prinzessin wird an der sozialwissenschaftlichen Fakultät studieren, wo laut UiO-Rektorin Ragnhild Hennum starke Fachbereiche unter anderem in Psychologie und Politikwissenschaft vorhanden sind. "Wir freuen uns, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Ingrid Alexandra an der Universität Oslo willkommen zu heißen, wo sie einen guten Studienort und ein starkes Fachumfeld antreffen wird", sagte Ragnhild Hennum gegenüber Dagbladet. Der Unterricht findet gemeinsam mit anderen Studierenden statt – auch bei den Veranstaltungen zur Studieneinführung. Die Universität Oslo hat seit 2001 eine Kooperationsvereinbarung mit der University of Sydney, wo Ingrid Alexandra bislang studiert hatte. Auch der Rest der Kronprinzenfamilie hat seine Pläne angepasst: Kronprinz Haakon (52) sagt unter anderem Reisen und die Teilnahme am Goldhochzeitsfest des schwedischen Königspaares in Stockholm ab. Die geplante Silberhochzeitsfeier im August wird ebenfalls verschoben.

Kronprinz Haakons Bestätigung, dass Ingrid Alexandra nach Hause kommen würde, kam bereits vor einigen Tagen bei einer Pressekonferenz in Japan, wo er sich auf einem Staatsbesuch befand. Damals war noch offengeblieben, wie lange sie in Norwegen bleiben und wie es mit ihrem Studium in Sydney weitergehen würde. Nun steht fest: Sie verbringt zunächst ein Austauschsemester in Oslo. Bruder Prinz Sverre Magnus (20) hingegen soll seinen Plan, in Europa zu studieren, beibehalten – kommt aber nach Hause, sollte die Situation es erfordern.

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum