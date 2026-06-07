Große Angst: Simone Biles meldet sich nach Klinik-Aufenthalt

Turnstar Simone Biles (29) hat ihre Fans mit einer erschreckenden Nachricht aufgewühlt: Die 29-jährige Olympiasiegerin wurde kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert. In ihrer Instagram-Story teilte die Turnerin am Samstag, dem 6. Juni, ein Foto, das ihr Handgelenk mit mehreren Krankenhausbändern zeigt. "Ich teile normalerweise solche Dinge nicht, weil ich Privatsphäre schätze, aber fast zu sterben stand diese Woche nicht auf meiner Bingo-Karte", schrieb sie dazu. Über die Ursache ihres Krankenhausaufenthalts hüllte sie sich jedoch in Schweigen.

Was genau hinter dem medizinischen Notfall steckte, ließ die Sportlerin offen. Sie kündigte lediglich an: "Ich werde es früher oder später erklären." Erschwerend kam hinzu, dass ihr Ehemann Jonathan Owens (30) zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an ihrer Seite war. Der 30-jährige NFL-Spieler befand sich für Trainingseinheiten mit den Indianapolis Colts in Indianapolis. "Dies war eine der, wenn nicht die, gruseligste Erfahrung meines Lebens", schrieb Simone weiter. Inzwischen erholt sie sich zu Hause: "Ich war diese Woche im Bett und habe mich ausgeruht." Fotos von Blumensträußen, die ihr Freunde und Familie geschickt hatten, teilte sie ebenfalls. Ihrem engen Kreis, der sich gemeldet, sie besucht oder Blumen geschickt hatte, dankte sie ausdrücklich.

Simone und Jonathan lernten sich 2020 über die exklusive Dating-App Raya kennen und heirateten drei Jahre später. Das Paar lebt gemeinsam in einem eigens für sie gebauten Haus in Texas. Zuletzt war die vielfache Goldmedaillengewinnerin im April bei den Laureus World Sports Awards in Madrid öffentlich aufgetreten. Simone ist bekannt dafür, offen mit ihren Fans zu kommunizieren. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie einmal, weshalb ihr Transparenz so wichtig ist: "Soziale Medien sind nicht real, deshalb versuche ich, so transparent wie möglich zu sein."

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Instagram / simonebiles Simone Biles im April 2026

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Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025

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Getty Images Simone Biles turnt im Finale am Schwebebalken bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 im Jahr 2021