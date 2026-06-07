Robert Pattinson will Tochter aufs echte Hogwarts schicken

Robert Pattinson (40) hat für seine kleine Tochter offenbar schon einen ziemlich magischen Plan. Während der Dreharbeiten zu "Batman 2" in London entdeckte der Schauspieler eine besondere Schule, in der die jungen Darsteller der neuen Harry Potter-Serie unterrichtet werden. Genau diese Einrichtung hat es Robert angetan, wie er jetzt im Interview mit GQ verriet. Demnach könne er sich gut vorstellen, dass seine Tochter später genau dort eingeschult wird. "Ich habe schon nachgeschaut, und es gibt eine Harry-Potter-Schule. Ich hab gesagt: 'Da wirst du zur Schule gehen. Nach Hogwarts'", erzählte er dem Magazin. Der Hollywoodstar wurde konkret: "Ich glaube wirklich, dass das vielleicht tatsächlich ihre erste Schule sein könnte."

Bis dahin ist allerdings noch reichlich Zeit. Robert wurde mit seiner Partnerin Suki Waterhouse (34) erst 2024 zum ersten Mal Vater, ihre gemeinsame Tochter ist also weit vom Schulstart entfernt. Die Idee scheint den Twilight-Darsteller aber schon jetzt zu begeistern. Passend dazu befindet sich Robert derzeit beruflich ohnehin mitten in einer Londoner Filmphase: Für den zweiten "Batman"-Film steht er wieder als Bruce Wayne vor der Kamera. Das Sequel wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben, soll nun aber nach aktuellem Stand am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen.

Robert hält sein Familienleben mit Suki weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso seltener sind Einblicke wie dieser, bei dem es nicht um ein Filmprojekt, sondern um die Zukunft der gemeinsamen Tochter geht. Die Sängerin und der Schauspieler verlobten sich 2023 und begrüßten kurz darauf ihr erstes Kind. Suki verriet vor wenigen Tagen, ob sie weiteren Nachwuchs mit Robert plant. In einem Interview mit Variety klang die Familienplanung alles andere als abgeschlossen: "Ich denke, ich bin auf lange Sicht dabei. Ich möchte einfach weiter kreativ sein und vielleicht eine größere Familie haben... So maximal zwei weitere Kinder. Das wäre schön."

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Getty Images Robert Pattinson, April 2024

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

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Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrer Tochter, Juli 2025