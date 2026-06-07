König Charles zahlt die Miete für Ex-Prinz Andrews Töchter

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) leben seit fast zwei Jahrzehnten in exklusiven Palastimmobilien, ohne dafür selbst einen einzigen Cent Miete zu zahlen. Das geht laut Daily Mail aus einem aktuellen Bericht des National Audit Office hervor, der die Wohnvereinbarungen verschiedener Mitglieder der britischen Königsfamilie detailliert auflistet. Besonders brisant: Beide Schwestern üben keinerlei royale Pflichten aus, gehen eigenen Karrieren nach, sind verheiratet und besitzen jeweils Immobilien im Wert von mehreren Millionen Euro.

Laut dem Bericht zahlt König Charles (77) die Mieten für beide Schwestern vollständig aus der sogenannten Privy Purse – also aus den Einnahmen des Duchy of Lancaster und privaten Mitteln. Beatrice bewohnt ein Apartment im St. James's Palace in London, das sie sich mit ihrem Mann, dem Immobilienentwickler Edoardo Mapelli Mozzi (42), und ihrer Familie teilt. Daneben besitzt sie ein Haus in den Cotswolds. Eugenie hingegen lebt im Ivy Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace und verbringt außerdem Zeit in einem portugiesischen Anwesen im Wert von 4,1 Millionen Euro. Die aktuell festgesetzten Mieten betragen 68 bzw. 64 Prozent des Marktwertes – und werden vollständig von Charles übernommen. Norman Baker, ehemaliger Minister der Liberal Democrats und langjähriger Kritiker der royalen Finanzen, zeigte sich empört: "Nicht-arbeitende Mitglieder der Königsfamilie sollten auf keinen Fall durch das Duchy of Lancaster subventioniert werden. Die Königsfamilie nimmt die Öffentlichkeit wieder einmal völlig auf den Arm", erklärte er gegenüber der Daily Mail.

Die Vereinbarung soll ursprünglich unter der Herrschaft von Königin Elizabeth (†96) eingeführt worden sein, die ihren Enkeltöchtern sehr zugetan war. Charles habe sich entschieden, die Regelung beizubehalten. Die Mietwohnungen befinden sich in bewohnten Königspalästen, die durch den sogenannten Sovereign Grant – also durch öffentliche Mittel – instandgehalten werden. Royal-Biograf Andrew Lownie hatte die Schwestern erst kürzlich scharf kritisiert und ihnen vorgeworfen, die Kontakte ihrer Eltern, Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), gezielt für ihre eigenen Karrieren genutzt zu haben. Er forderte sie auf, ihre royalen Titel abzulegen.

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew beim Royal Ascot 2017 in Ascot