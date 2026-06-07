Alison Hammond zeigt ihren Wow-Look nach Mega-Abnahme

Alison Hammond (51) sorgt bei "This Morning" mal wieder für echte Wow-Momente: In der aktuellen Freitagsausgabe der ITV-Show strahlt die Moderatorin in einem leuchtend grünen Midikleid neben ihrem Co-Host Dermot O'Leary (53) im Studio. Das Outfit kombiniert die 51-Jährige mit goldenen Accessoires, makellosem Make-up und ihren voluminösen Locken, die perfekt gestylt sind. Auf Instagram teilt die TV-Ikone ein Foto ihres Looks, woraufhin ihr Hairstylist Michelle Sultan begeistert kommentiert: "Locken raus". Auch Kollegin Lisa Snowdon (54) meldet sich mit einem begeisterten "Oh mein... ich liebe diesen Look" zu Wort. Doch zahlreiche Fans feiern in den Kommentaren nicht nur den Look, sondern auch Alisons veränderte Silhouette nach ihrer Mega-Abnahme der vergangenen Jahre.

Alison hat in den letzten fünf Jahren rund 70 Kilo verloren, nachdem bei ihr eine Vorstufe von Diabetes festgestellt worden war. Wie sie unter anderem dem Magazin Heat erzählte, änderte die Moderatorin daraufhin konsequent ihre Ernährung und setzte auf regelmäßige Bewegung – ganz ohne Abnehm-Spritzen. Stattdessen arbeitet sie mit einer Personal-Trainerin zusammen und baut ihre Fitness-Einheiten flexibel in ihren Alltag ein. Wenn sie dreht, geht sie zumindest spazieren, an freien Tagen startet sie morgens mit einer Stunde Training, teilweise bis zu viermal pro Woche. Auf Instagram zeigte Alison im März bereits eindrucksvoll, wie sie sich bei einem schweißtreibenden Box-Workout auspowert. Zusätzlich setzt sie auf Reformer-Pilates und Zirkeltraining, um ihre neue Figur zu halten und ihren Körper zu stärken.

Reformer-Pilates habe sie begonnen, weil sie sich selbst als "steif wie ein Brett" beschreibt, wie sie dem Magazin Closer erklärte. Nach den Sessions fühle sie sich jedoch "absolut unglaublich" und genieße besonders das intensive Dehnen. Außerdem besucht die Moderatorin frühe Zirkelkurse bei Trainer Steve Hensel im Blue Zone Gym: "Ich gehe um 6.30 Uhr hin und mache eine volle Stunde, das ist ein richtiges Oldschool-Gym". Nach diesen Einheiten verlässt Alison das Studio nach eigenen Worten jedes Mal mit einem großartigen Gefühl. Nicht mit jedem Trend kann sie sich jedoch anfreunden: Einen Versuch im Kältebecken brach sie schnell ab. "Ich habe es einmal probiert – absolut nicht! Es hat etwa eine Minute gedauert. Ich dachte nur: 'Warum versuche ich mich gerade umzubringen?'" erzählte die beliebte TV-Persönlichkeit lachend.

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Getty Images Alison Hammond bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London

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Instagram / alisonhammond55 Alison Hammond im Studio von "This Morning", Juni 2026

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Getty Images Alison Hammond bei der Premiere von "Strictly Come Dancing", 2014