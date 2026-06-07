"Big-Bang"-Star Mayim Bialik nennt Abnehmspritze "Albtraum"

Für Mayim Bialik (50) endete ein Versuch mit einem GLP-1-Medikament in einer echten Horrorgeschichte. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie The Big Bang Theory, hat in einem Essay für The Free Press offen über ihre schlimmen Erfahrungen mit dem Mittel gesprochen, das ihr eigentlich helfen sollte. Gleich drei Ärzte hatten Mayim die Einnahme empfohlen, um Symptome ihrer Autoimmunerkrankungen zu lindern. Doch schon nach einer einzigen Spritze mit der niedrigsten Dosis erlebte sie, was sie selbst als "Albtraum" bezeichnet.

Was sie durchmachte, beschreibt Mayim in ihrem Beitrag schonungslos: "explosiven, unkontrollierbaren Durchfall", so heftige Schwefel-Rülpser, "dass ich Angst hatte, in der Öffentlichkeit den Mund zu öffnen", Niesanfälle beim Essen und Trinken sowie Krämpfe und Schmerzen am ganzen Körper. "Mehr als dreimal habe ich es nicht geschafft", schrieb sie über ihre Versuche, auch nur kleine Schlucke Wasser bei sich zu behalten. Sie brach die Behandlung ab und suchte einen Gastroenterologen auf. Der erklärte ihr, dass GLP-1-Medikamente "den Körper extrem belasten und nur aus bestimmten, genau festgelegten schwerwiegenden medizinischen Gründen" eingesetzt werden sollten – und dass sie "diese Kriterien nicht erfüllte". "Als ich seine Praxis verließ, fühlte ich mich bestätigt", so Mayim erleichtert.

Hintergrund ihrer Entscheidung, das Mittel überhaupt auszuprobieren, ist eine lange Geschichte mit gesundheitlichen Problemen. Mit 23 Jahren wurde bei Mayim Morbus Basedow diagnostiziert, später kamen weitere Erkrankungen des Immunsystems hinzu. Durch Medikamente, die sie als Teenager zur Regulierung ihrer Stimmungsschwankungen einnahm, begann sie, an Gewicht zuzunehmen – ein Thema, das sie seitdem begleitet. Hinzu kam eine vorzeitige Menopause, durch die sie in den vergangenen Jahren fast zehn Kilo zugelegt habe. In ihrem Essay betonte sie aber auch: "GLP-1-Präparate haben Menschen in großer Not geholfen. Davon bin ich überzeugt. Aber niemand spricht viel darüber, was passiert, wenn etwas schiefgeht."

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Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

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Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

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Getty Images Mayim Bialik und Melissa Rauch im Januar 2017 in Los Angeles