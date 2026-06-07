Brad Pitt und Ines de Ramon kuscheln bei French Open Finale

Hand in Hand und dicht aneinandergeschmiegt: Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) haben das Damenfinale der French Open in Paris gemeinsam verfolgt und dabei für einen herzerwärmenden Auftritt gesorgt. Der Schauspieler und seine Partnerin saßen am Samstag auf den Zuschauerrängen in Roland-Garros und fieberten beim packenden Match zwischen der 19-jährigen russischen Tennisspielerin Mirra Andreeva und ihrer polnischen Herausforderin Maja Chwalińska mit. Wie die Daily Mail berichtet, hielten sich die beiden bei besonders engen Spielmomenten fest aneinander. Brad erschien zu dem Anlass mit Sonnenbrille, Ziegenbart und buschigem Haar, während Ines ein cremefarbenes Kleid mit einer grünen Lederjacke und ebenfalls einer Sonnenbrille trug.

Das Paar war nicht die einzige Prominenz an jenem Nachmittag auf der Tennisanlage. Auch Schauspielerin Laura Dern (59) war unter den Zuschauern – begleitet von ihrer Tochter Jaya Harper. Laura trug ein weißes Kleid kombiniert mit einem hellbraunen Cardigan. Sie befindet sich derzeit für Dreharbeiten in Europa: Für die neue Staffel der HBO-Serie The White Lotus, die in Südfrankreich rund um das Filmfestival von Cannes spielt, ist sie aktuell auf dem Kontinent unterwegs.

Für Brad und Ines war der Ausflug nach Paris kein Einzelfall – die beiden zeigen sich regelmäßig gemeinsam bei Events, zuletzt etwa bei der Premiere von "Jay Kelly" in Los Angeles. Liiert sein sollen die beiden bereits seit 2022. Dass die Beziehung inzwischen einen festen Rahmen hat, legte das Magazin People bereits im Oktober 2025 nahe: Demnach sollen die beiden vollständig zusammengezogen sein. "Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen", berichtete ein Insider dem Magazin. "Sie sind glücklicher denn je", so eine weitere Quelle.

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Damentennis-Finale der French Open 2026 in Paris

Anzeige Anzeige

Imago Jaya Harper und Laura Dern beim French Open-Finale 2026 in Roland Garros, Paris

Anzeige Anzeige

Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Damenfinale der French Open in Roland Garros 2026