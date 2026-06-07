Private Grenzen: Charlotte Würdig rechnet mit Rapper Sido ab

Wenn eine Ehe nach acht gemeinsamen Jahren und zwei Kindern zerbricht, gleicht der Umgang danach oft einer Gratwanderung. Moderatorin Charlotte Würdig (47) zeigt jedoch, dass sie auch Jahre nach der Trennung von Rapper Sido (45), bürgerlich Paul Würdig, im Jahr 2020 eine klare Haltung bewahrt hat – zumindest was die öffentliche Figur ihres Ex anbetrifft. Im Podcast mit Comedian Oliver Pocher (48) gewährte sie einen seltenen Einblick in ihren früheren Ehealltag – und zog dabei laut Raptastisch eine bemerkenswerte persönliche Grenze, die das Phänomen "Sido" für manche Fans in einem gänzlich neuen Licht erscheinen lassen dürfte.

Über ihr Verhältnis zum Vater ihrer beiden Kinder sprach Charlotte ungewöhnlich offen: "Es gibt Paul und es gibt Sido. Und ich bin ein Riesenfan von Paul und Sido weniger", erklärte die Moderatorin. Ein Satz, der tief blicken lässt. Denn während sie den Menschen hinter der Kunstfigur offensichtlich schätzt, begegnet sie dem schillernden Rapperimage mit deutlich mehr Distanz. Trotz dieser klaren Trennung zwischen Privatperson und Bühnenfigur pflegen beide bis heute ein respektvolles Miteinander – auch wenn Charlotte mit ihrer Aussage gezeigt hat, dass sie sich längst keinen Illusionen mehr hingibt.

Sido prägte den deutschen Hip-Hop wie kaum ein anderer Künstler seiner Generation. Seinen Durchbruch feierte der Berliner Anfang der 2000er Jahre bei Aggro Berlin – damals noch hinter einer verchromten Totenkopfmaske. Mit Hits wie "Mein Block" wurde er bundesweit bekannt, bevor er 2005 die Maske feierlich ablegte und sich zunehmend als massentauglicher Popstar etablierte. Parallel lief es auch privat rund: 2012 heiratete er Charlotte, wenig später machten zwei gemeinsame Kinder das Familienglück komplett. Nach acht Ehejahren folgte 2020 die Trennung. Für ihre Kinder ziehen beide bis heute an einem Strang – ein Umstand, den sie immer wieder öffentlich betonen.

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Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

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Getty Images Sido bei der "Bravo"-Supershow 2005

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RTL+, "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" Bo und Charlotte Würdig beim RTL+-Podcast "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf"