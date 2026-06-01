25 Kilo weg: Alex Mariah Peter zeigt Abnehmerfolg im Bikini

Alex Mariah Peter (28) hat in den vergangenen Monaten mächtig abgenommen. Bei einem Event von Calzedonia präsentierte das Model seinen neuen Körper in einem knappen, braunen Bikini. Darüber trug Alex zwar einen gemusterten Kimono, doch dieser diente eher als Accessoire. Auf Instagram teilte die Influencerin die Bilder von dem Auftritt und schrieb dazu stolz: "Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und das ist mein Bikinibody 2026." Bemerkenswert: Sie sei bei dem Event die Einzige gewesen, die einen Bikini-Look trug. Was das Posting besonders macht, ist die Offenheit, mit der Alex über ihren Körper spricht. In insgesamt elf Fotos thematisiert sie ganz offen die Dinge, die sich trotz der Abnahme nicht verändert haben.

Die Oberschenkel würden "den dritten Sommer in Folge" reiben, die Schnüre des Bikinis schneiden noch ein, die Beine seien voller Wasser. Ihr Bauchnabel sei "immer noch nicht vertikal, sondern waagrecht". Dennoch betont sie: "Bin verdammt stolz darauf, dass ich den Umhang nicht geschlossen und mich versteckt habe!" In den Kommentaren hagelte es Lob – eine Nutzerin schrieb: "Sei stolz auf dich, du bist klasse und ein Vorbild für uns Frauen." Auch YouTube-Star Sally Özcan (37) von "Sallys Welt" meldete sich zu Wort: "Du siehst toll aus."

Im April hatte Alex schon mit einer krassen Vorher-nachher-Ansage für Wirbel gesorgt. Auf Instagram zeigte das Model zwei Clips: einmal ungestylt in Shorts und Top aus dem September 2025, dann geschniegelt in einem weißen Kleid aus dem April 2026. Dazu schrieb Alex: "26 Kilogramm weniger – und es geht weiter." Und auch mit Humor ging sie an die Veränderung ran: "Am meisten regt mich auf, wie klein meine Brüste mit 120 Kilogramm aussehen?"

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Mai 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Februar 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, März 2026