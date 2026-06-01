Kate Mansi verlässt "General Hospital" nach drei Jahren

Nach drei Jahren als Kristina Corinthos-Davis verlässt Kate Mansi (38) die US-Soap "General Hospital". Die Schauspielerin bestätigte gegenüber dem Newsletter SoapSteph's Soap Dish, dass sie eine "sehr schwierige Entscheidung" getroffen habe. Mehrere neue Projekte verlangen nun ihre volle Aufmerksamkeit. Aber auch ihr Ehemann Matt McInnis spielt bei ihrem Abgang eine Rolle: Da er derzeit eine Serie produziere, die hauptsächlich im Ausland gedreht werde, brauche sie die Flexibilität, reisen zu können und gleichzeitig in Los Angeles weiterarbeiten zu können, erklärte Kate. Ihr letztes Serienfinale ist für Juni geplant, und am 12. Juni sollen Fans laut einem Hinweis der Schauspielerin auf Instagram erfahren, wohin ihre Reise als nächstes führt.

An ihrer Zeit in der Kultserie lässt Kate kein schlechtes Wort: "Es war eine so bedeutungsvolle und unvergessliche Reise", erklärte sie im Newsletter. Besonders am Herzen lagen ihr die queeren Storylines der Figur. "Als Frank mich damals auf die Rolle ansprach, haben mich zwei Dinge zutiefst bewegt: die Möglichkeit, meine Unterstützung für die queere Community zu zeigen, indem ich einen LGBTQ+-Charakter spiele, und eine Endometriose-Geschichte zu erzählen", so die Schauspielerin. Zusätzlich durfte sie zwei Episoden der Serie selbst inszenieren, was sie als "Sahnehäubchen" bezeichnete. Executive Producer Frank Valentini zeigte sich von ihrer Seite aus verständnisvoll: "Wir lieben Kate und unterstützen ihre Entscheidung zu gehen. Die Tür steht immer offen."

Ob die Figur der Kristina mit Kate aus der Serie verschwindet oder von einer neuen Darstellerin übernommen wird, ist noch offen – Kristina ist eine Figur, die seit ihrer Geburt in der Serie zu sehen ist und von mehreren Schauspielerinnen verkörpert wurde. Vor Kate spielten Kali Rodriguez, Lexi Ainsworth und Lindsey Morgan die Rolle in verschiedenen Lebensabschnitten. Während die Fans also auf Kates letzten Auftritt warten, bekommt der Cast der Sendung frischen Zuwachs: Jonathan Bennett (44), bekannt aus dem Kultfilm Mean Girls, feierte im Mai sein Debüt als Detective Joe Fitzpatrick in der Produktion. "Wir freuen uns sehr, Jonathan in unserem Cast begrüßen zu dürfen. Er ist ein großartiges Talent und wird eine fantastische Bereicherung für 'General Hospital' sein", sagte Frank anlässlich der Bekanntmachung.

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Getty Images Kate Mansi bei den Daytime Emmys im Westin Bonaventure, Los Angeles, am 7. Juni 2024

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Getty Images Cast und Team von "General Hospital" bei den 50th Daytime Emmy Awards im Westin Bonaventure, Los Angeles, am 15. Dezember 2023

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Getty Images Cast und Team von "General Hospital" bei den 50. Daytime Emmy Awards in Los Angeles

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