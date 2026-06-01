Nicolas Cage verrät: Manche Hollywood-Regisseure meiden ihn

Nicolas Cage (62) spricht offen darüber, warum einige der größten Hollywood-Regisseure offenbar einen Bogen um ihn machen. In einem neuen Interview mit der Zeitung New York Times erzählt der Schauspieler, dass zwischen ihm und einigen Filmemachern bis heute Funkstille herrsche. Der Grund: Er sagte ihre Angebote ab. So habe er unter anderem vor Jahren eine Rolle in Christopher Nolans (55) Thriller "Insomnia" ausgeschlagen – seitdem habe er nie wieder etwas von dem "Oppenheimer"-Macher gehört. Ähnlich erging es ihm laut eigener Aussage bei Woody Allen (90) und Paul Thomas Anderson (55), die ihn nach geplatzten Zusammenarbeiten ebenfalls nicht mehr kontaktiert hätten. "Die meisten sind beleidigt und melden sich dann nicht mehr. Das ist mir schon unzählige Male passiert", erklärt er.

Besonders positiv hebt Nicolas hingegen David O. Russell (67) hervor. Der Filmemacher habe ihm "vor einer Ewigkeit" ein Projekt angeboten, das er ablehnte. Trotzdem kam David später noch einmal mit einem neuen Drehbuch auf den Schauspieler zu. "Er ist der einzige Regisseur, zu dem ich 'Nein' gesagt habe und der mir trotzdem wieder eine Rolle gegeben hat", berichtet Nicolas dem Blatt.

Dass Nicolas nicht jeden Job annimmt, zeigte sich in seiner Laufbahn schon mehrfach. So entschied er sich zu Beginn der 2000er bewusst gegen eine Comic-Schurkenrolle und wählte stattdessen ein Charakterdrama – ein Beispiel dafür, wie sehr er seine Filmografie steuern möchte. Schon in früheren Interviews sprach der Schauspieler immer wieder darüber, dass ihm ungewöhnliche Figuren wichtiger seien als große Franchises. In Gesprächen über seine Laufbahn beschreibt er seine Entscheidungen häufig als bewusst getroffen – und lässt sie lieber für sich stehen, als sie im Nachhinein zu bereuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images David O. Russell im Juni 2024