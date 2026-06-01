Eva Longoria hat noch nie "Desperate Housewives" geschaut

Eva Longoria (51) überrascht ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Geständnis: Die Schauspielerin, die als Gabrielle Solis in Desperate Housewives Weltbekanntheit erlangte, hat die Kultserie selbst nie gesehen – weder während der Erstausstrahlung von 2004 bis 2012 noch später im Stream. In Jesse Tyler Fergusons (50) Podcast "Dinner's On Me" plaudert Eva darüber, dass ihr heute ständig Clips und Streaming-Hinweise zu der Show angezeigt werden, sie diese aber konsequent wegklickt. "Ich bekomme ständig Benachrichtigungen wie: 'Willst du Housewives sehen?' Ich sage dann: 'Nein, möchte ich nicht. Es reicht. Ich war ja dabei.'"

Im Gespräch erklärt die Seriendarstellerin außerdem, dass "Desperate Housewives" durch Streaming und Social-Media-Schnipsel ein völlig neues Publikum gefunden hat und zuletzt sogar auf Platz zwei der Streamingcharts lag. Trotzdem verspürt Eva keinen Drang, die Skandale der Wisteria Lane noch einmal als Zuschauerin zu verfolgen. Auch ein Reboot der Kultserie ist offenbar kein Thema. Serienschöpfer Marc Cherry (64) habe daran kein Interesse, berichtet Eva: "Marc will das nie. Er sagt, wir haben die Charaktere vollständig ausgeschöpft." Die Schauspielerin selbst scherzt mit Blick auf ihre Figur: "Ich kann nicht noch mit einer weiteren Person in dieser Straße ins Bett gehen. Ich hab buchstäblich schon mit allen geschlafen." Falls sich die Gelegenheit dennoch bieten würde, hätte Eva allerdings sofort Lust mitzumachen. "Glaub mir, ich wäre die Erste, die unterschreibt", betonte sie bereits 2022 bei "Good Day New York".

Eva hatte in der Vergangenheit bereits erzählt, dass ihr die Bedeutung ihrer Rolle damals gar nicht so bewusst war. Als Latina in einer der meistgesehenen amerikanischen Serien ihrer Zeit leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Repräsentation lateinamerikanischer Frauen in Hollywood – etwas, das ihr nach eigenen Angaben erst später wirklich klar wurde. "Ich wusste nicht, dass das eine große Sache war", sagte sie in der Sendung "Latinos in Hollywood: Owning Our Destiny". "Desperate Housewives" lief acht Staffeln lang und brachte es auf insgesamt 180 Folgen.

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Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

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Rex Features / Rex Features / ActionPress Desperate Housewives

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Getty Images Teri Hatcher, Felicity Huffman, Nicollette Sheridan, Eva Longoria und Marcia Cross, 2006