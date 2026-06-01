Alles neu: Jennifer Lopez' Sprössling Emme ändert den Namen

Ein bewegender Tag für Jennifer Lopez (56): Ihr Kind Emme hat den Highschool-Abschluss an der Windward High School in Los Angeles gefeiert – und die Zeremonie hielt gleich eine Überraschung bereit. In Talar, Hut und Blütenkette schritt Emme über die Bühne, um das Zeugnis in Empfang zu nehmen. Dabei wurde das 18-jährige Kind der Sängerin unter einem neuen Namen aufgerufen: Oskar Jacob Muñiz. Jennifer, die sichtlich gerührt, aber stolz strahlend in Sonnenbrille und elegantem Outfit dabeistand, verfolgte den Moment hautnah. Laut TMZ war auch Oskars Zwillingsbruder Max vor Ort – obwohl er eine andere Schule besucht, kam er eigens zur Unterstützung. An seiner Seite: Samuel Affleck (14), der Sohn von Schauspieler Ben Affleck (53).

Der neue Name wurde auch auf Instagram gefeiert, wo zudem bekannt wurde, dass Oskar im Herbst das Sarah Lawrence College in Yonkers, New York, besuchen wird. Zu dem Posting gesellte sich unter anderem ein Like von Jennifer Garner (54), allerdings soll dieser später wieder gelöscht worden sein. Auffällig abwesend bei den Feierlichkeiten war dagegen Oskars Vater Marc Anthony (57): Der Sänger stand zu diesem Zeitpunkt für Konzerte in Las Vegas auf der Bühne. Marc erwartet mit seiner Ehefrau Nadia Ferreira (27) derweil ein weiteres gemeinsames Kind – es wäre sein achtes insgesamt.

Vor wenigen Tagen machte Jennifer in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" klar, dass sie beim anstehenden Umzug ins College nicht nur zuschauen wird. "Ich mache alles", sagte sie. Dabei klang sie wie eine Mama im Organisationsmodus: "Wir haben Bettwäsche zu Hause. Wir werden ihre Zimmer hier ausräumen, und sie werden alles mitnehmen, was sie mit ins Wohnheim nehmen wollen." Doch bei aller Vorfreude schwang auch Wehmut mit. Vor laufender Kamera witzelte Jennifer: "Dann werden sie ankommen und merken, dass ihre Wohnheime zu klein sind." Und sie legte mit einem Plan nach: "Ich hoffe, dass sie Heimweh bekommen und bald zurückwollen. Das ist mein Plan."

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Instagram / jlo Jennifer Lopez mit Emme

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Instagram / jlo Jennifer Lopez posiert mit Emme, März 2025

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Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025