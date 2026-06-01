Mara Wilson verließ Hollywood für eine Hörbuchkarriere

Mara Wilson (38) hat Hollywood hinter sich gelassen – und das ganz bewusst. Die 38-Jährige, die als Kind in Filmen wie "Mrs. Doubtfire", "Das Wunder von Manhattan" und "Matilda" zu sehen war, erzählte dem Magazin People, warum sie sich heute vor allem als Hörbuchsprecherin betätigt. Anlass des Gesprächs war das neue Kinderbuch "Wombat Waiting" von Katherine Applegate, das Mara nun auch als Hörbuch eingesprochen hat und in dem es um einen Hund geht, der einen Waldbrand überlebt.

Für das Projekt habe sie sich sofort begeistern können, erzählt die Schauspielerin. "Ich hatte gerade einen schwierigen Tag, als ich anfing, aufzunehmen – und dann fing ich an aufzunehmen und es ging mir so viel besser", berichtete sie. Zudem sei die Arbeit mit Autorin Katherine für Mara ein lang gehegter Traum gewesen, da sie deren Buchreihe "Everworld" damals sehr geliebt habe. Was Hollywoodprojekte angeht, erklärt sie nüchtern, dass sie sich "wirklich sehr verändern müsste, um in Hollywoods Form zu passen" – und das wolle sie schlicht nicht. Bei Hörbüchern dagegen sei sie komplett frei. "Ich liebe es, dass man alles sein kann", sagt sie. Ob Kriminelle, Nonne oder Tinkerbell – als Sprecherin schlüpfe sie in alle Rollen. Bisher hat sie nach eigener Schätzung rund 70 Bücher eingesprochen.

Das Geschichtenerzählen steht für Mara schon seit jeher im Mittelpunkt. "Ich wollte immer Geschichten erzählen, Geschichten schreiben und Geschichten aufführen", erklärte sie gegenüber People. Neben ihrer Arbeit als Hörbuchsprecherin hat die gebürtige Kalifornierin 2016 auch ihre eigenen Memoiren unter dem Titel "Where Am I Now?" veröffentlicht. Zuletzt machte sie mit einem Gastbeitrag im Guardian auf sich aufmerksam, in dem sie vor den Gefahren generativer KI für Kinder und Kinderstars warnte und dabei auch konkrete Missbrauchsszenarien beschrieb.

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Getty Images Mara Wilson, Schauspielerin und Autorin

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Getty Images / Staff Mara Wilson in Los Angeles 2000

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Getty Images Mara Wilson im Jahr 2019