Vor Häuslicher-Gewalt-Festnahme: Desiigner wählte den Notruf

Im März wurde der Rapper Desiigner in South Carolina wegen angeblicher häuslicher Gewalt verhaftet. Doch ein neu veröffentlichter Notruf könnte nun ein etwas anderes Licht auf den Vorfall werfen. Berichten von TMZ zufolge soll der Musiker kurz zuvor einen Notruf abgesetzt haben und die Beamten um Hilfe gebeten haben. Im Hintergrund des Anrufs ist zu Beginn zu hören, wie er eine Frau anschreit, sie wolle sein Auto stehlen. Das wiederholt Desiigner, der bürgerlich Sidney Royal Selby II heißt, noch einmal, als er das Telefonat dann entgegennimmt: "Dieses Mädchen versucht, mein Auto zu stehlen. Sie versucht, mein Auto zu klauen."

Das Auto scheint aber nicht das eigentliche Problem zu sein, denn im Anschluss betont Desiigner: "Sie hat meinen Sohn, ich brauche meinen Sohn." Anhand des Telefonats lässt sich allerdings schwer rekonstruieren, was passiert ist, denn manche Aussagen des US-Amerikaners sind verwirrt. Er spricht unter anderem davon, Suizidgedanken zu haben, zudem habe er sich wegen der Streitigkeiten eine Airsoft-Waffe zugelegt und jemand habe "etwas Schlimmes in sein Gras gemischt". Darüber hinaus gebe es Beweise für das untragbare Verhalten der Frau, wie die Aufnahmen der Überwachungskameras. Schließlich teilt er dem Telefonisten mit, das Haus verlassen zu haben. Das Gespräch endet, als Desiigner mehrfach gebeten wird, anzuhalten und auf die Frage, wo er sich befinde, nicht reagiert.

Der Anruf überschneidet sich mit einigen Aussagen der Frau, die Desiigner vergangenen Monat wegen häuslicher Gewalt festnehmen ließ. Während des Gesprächs streitet er sich mit ihr wegen der Autoschlüssel – sie erzählte der Polizei, er habe ihr die Schlüssel aus der Hand gerissen. Außerdem warf sie dem 28-Jährigen vor, ihr gemeinsames Kind gepackt und in den Kindersitz gesetzt zu haben, was sie verhindern wollte. Als sie dazwischen ging, habe er sie zu Boden gestoßen, was leichte Verletzungen nach sich zog. Seit ihrer Aussage sei er bereits schreiend und wutentbrannt durchs Haus gestürmt, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Nach Desiigners Festnahme wurde er gegen eine Kaution von etwa 1.286 Euro freigelassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Desiigner bei der Def Jam Pre-GRAMMY Celebration in New York City, Januar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Desiigner im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Desiigner, US-amerikanischer Rapper