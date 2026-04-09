Vanessa Brahimi ist von Serkans Liebesbekundungen verletzt

Serkan Yavuz (33) hatte bei "Kampf der RealityAllstars" seine Liebe zu Vanessa Brahimi öffentlich gemacht. Während der Dreharbeiten zu der RTL2-Show machte Serkan vor den Kameras kein Geheimnis aus seinen Gefühlen für die Reality-Darstellerin und schwärmte in den höchsten Tönen von ihr. Mittlerweile ist die Beziehung der beiden jedoch schon wieder Geschichte. Die Tatsache, dass Vanessa nun im Fernsehen mitverfolgen muss, wie ihr Ex-Partner ihr die große Liebe gestand, trifft sie hart. Im Gespräch mit Promiflash macht die Influencerin deutlich, wie schmerzhaft die Ausstrahlung der Liebesbekundungen für sie ist.

Vanessa wurde schon während der Dreharbeiten von anderen Kandidaten darüber informiert, dass Serkan in großen Tönen über sie gesprochen hatte. Nun muss sie seine Worte jedoch mit eigenen Augen sehen. "Ich muss schon sagen, es ist wirklich wie ein Schlag in die Fresse. Um ehrlich zu sein, es verletzt mich immer noch, das jetzt auch wirklich selbst zu sehen, wie er über mich gesprochen hat", erklärt sie gegenüber Promiflash. Es seien nicht nur oberflächliche Floskeln gewesen, sondern viel mehr. "Da sind ja wirklich große Worte gefallen. Es war nicht nur so dieses 'Ich lerne sie gerade kennen.' Es war so 'Das ist die Frau fürs Leben.' Und das sagt man ja nicht über jede Frau", verrät die Realitybekanntheit weiter.

Vanessa und Serkan haben beide durch zahlreiche Realityshows Bekanntheit erlangt und sich in der Szene einen Namen gemacht. Serkan wurde vor allem durch seine Teilnahme bei verschiedenen Datingformaten bekannt, bei denen er bereits in der Vergangenheit auf der Suche nach der großen Liebe war. Die beiden sind nicht das erste Realitypaar, das seine Beziehung vor laufenden Kameras begonnen und wieder beendet hat. Vanessa ist nach der Trennung von Serkan derzeit wieder Single.

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Collage: Instagram / vanessabrahimi, Imago Collage: Serkan Yavuz und Vanessa Brahimi

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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