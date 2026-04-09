Dank "Harry Potter"-Hit: Rupert Grint sucht sich Filme aus

Rupert Grint (37) kann es sich dank der enormen Einnahmen aus den Harry Potter-Filmen leisten, nur an einem Projekt pro Jahr zu arbeiten. Der Schauspieler, der zwischen 2001 und 2011 als Ron Weasley in der erfolgreichen Filmreihe zu sehen war, steht nun für den neuen Film "Nightborn" vor der Kamera, der kürzlich auf der Berlinale seine Premiere feierte. "Ich liebe es zu arbeiten, aber ich liebe es auch, zu Hause zu sein, Zeit mit der Familie zu verbringen und Vater zu sein. Ich bin nicht übertrieben ehrgeizig", erklärte der 37-Jährige gegenüber dem Magazin Variety. Mit seiner Partnerin Georgia Groome hat Rupert zwei Töchter: die fünfjährige Wednesday und Goldie, die im April ein Jahr alt wird.

Der Brite verriet dem Magazin weiter, dass er sich vorgenommen habe, "jedes Jahr eine Sache" zu machen. Wie seine "Harry Potter"-Kollegen Emma Watson (35) und Daniel Radcliffe (36) kann er aufgrund der finanziellen Sicherheit wählerisch bei seinen Projekten sein. "Ich bin mir dieses Privilegs sehr bewusst", sagte Rupert. "Es war harte Arbeit, aber diese Filme haben es uns ermöglicht, auszuwählen, was wir machen wollen, und das ist einfach ein Geschenk. Das bedeutet natürlich nicht, dass man immer die richtige Wahl trifft. Aber ich schätze mich sehr glücklich dafür." Die "intensive, lange Zeit" der Dreharbeiten habe ihm geholfen, "es zu schätzen, nicht am Set zu sein" und "die Auszeit wirklich zu genießen".

Durch seine Rolle als Ron Weasley in den "Harry Potter"-Filmen soll Rupert etwa 27,8 Millionen Euro verdient haben, wie Associated Press im Jahr 2024 schätzte. Die Dreharbeiten beschrieb der Schauspieler als "eine absolute Konstante" in seinem Leben. Neben "Nightborn" hat Rupert aktuell noch ein weiteres Projekt in der Pipeline: Er soll laut dem Branchenmagazin Deadline in der Neuverfilmung des Weihnachtsklassikers "Eine Weihnachtsgeschichte" die Rolle des Bob Cratchit übernehmen, während Johnny Depp (62) die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge spielen wird.

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Getty Images Rupert Grint, Berlinale 2026 im Berlinale Palast

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Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009

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Getty Images Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe 2011