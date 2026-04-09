So ernst ist Sydney Sweeneys Liaison mit Scooter Braun

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) sind mittlerweile sehr ernst miteinander, wie eine Quelle jetzt gegenüber Us Weekly verrät. Nachdem die Schauspielerin und der Musikmanager am 7. April bei der Premiere der dritten Staffel von Euphoria in Los Angeles händchenhaltend und knutschend gesichtet wurden, bestätigt ein Insider, dass die beiden es "wirklich ernst miteinander" meinen und ihre "Beziehung sehr ernst geworden" sei. Während Sydney den roten Teppich noch alleine entlanglief, wurde sie später dabei erwischt, wie sie im TCL Chinese Theatre in Hollywood Zärtlichkeiten mit Scooter austauschte. "Leute um sie herum dachten, das wäre nur ein Flirt, aber sie sind miteinander verbunden", erklärt die Quelle weiter. Auch Scooter zeigte später am Abend seine Unterstützung auf Social Media und postete in seiner Instagram-Story ein Video von Sydney auf dem roten Teppich.

Bereits seit dem vergangenen Sommer sind die beiden ein Paar – zunächst allerdings eher unverbindlich. Kennengelernt hatten sich Sydney und Scooter im Juni 2025 bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Italien. Damals erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly noch, dass es "nicht ernst" sei und Sydney "mit niemandem exklusiv" zusammen sei. Doch im Laufe der Monate wurde die Beziehung immer ernster. "Sie sind praktisch unzertrennlich, wenn sie beide in L.A. sind", verrät ein Insider dem Magazin. Mittlerweile verbringen die beiden viel Zeit privat in ihren jeweiligen Häusern und "vermischen langsam ihr Leben", wie die Quelle erklärt. Scooter habe sogar schon seine drei Kinder Jagger, Levi und Hart, die er mit seiner Ex-Frau Yael Cohen hat, mit Sydney zusammengebracht. Auch Sydneys Bruder Trent habe den Unternehmer bereits kennengelernt und halte ihn für einen "großartigen Kerl".

Sydney schätzt besonders Scooters Unterstützung bei all ihren Projekten und liebt es, sein Feedback zu hören, wie eine Quelle Us Weekly verrät. Der 44-Jährige sei "emotional in ihre Karriere investiert" und wolle das Beste für sie. "Sydney findet sein Interesse an ihrem Beruf sehr liebenswert und fühlt sich von ihm geliebt und geschätzt", so der Insider weiter. Die Schauspielerin, die in den vergangenen zwei Jahren ihr Vermögen durch lukrative Werbedeals und die Gründung ihres Dessouslabels "Syrn" auf etwa 34 Millionen Euro vervierfacht hat, findet in Scooter jemanden, der ihre geschäftliche Denkweise teilt. "Scooter liebt es, dass sie eine geschäftliche Denkweise hat und sehr ehrgeizig ist", verrät die Quelle.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Scooter Braun, US-amerikanischer Unternehmer

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Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025