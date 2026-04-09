Vanessa Brahimi verrät Details über die Beziehung mit Serkan

Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) waren für einige Monate ein Paar, mittlerweile ist die Beziehung der beiden Realitystars jedoch vorbei. Im Interview mit Promiflash sprach Vanessa nun erstmals über die gemeinsame Zeit und erinnerte sich dabei besonders an den Beginn ihrer Romanze. "Unser erstes Date war direkt wie eine Explosion. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe", schwärmte die Influencerin. Alles sei zwischen ihr und Serkan unglaublich schnell gegangen, die Gefühle wurden rasend schnell intensiv. "Es wurde sehr tief und sehr emotional. Und wir waren uns beide super sicher, weil wir einfach voll schnell into it waren. Es hat einfach gefunkt. Es hat Klick gemacht", erzählte Vanessa weiter.

Die Beziehung zwischen den beiden sei von Anfang an besonders gewesen, wie die Reality-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash betonte. "Wir haben das beide von Anfang an so gefühlt. Die Beziehung war superintensiv und sehr tiefgründig", erklärte sie. Sie verrät außerdem romantische Details: "Anfang Dezember rum sind wir dann wirklich zusammengekommen. Da hat er die drei magischen Worte gesagt. Und dann war auch gleich klar, dass wir eine Beziehung eingehen, weil wir uns sehr sicher waren." Serkan hatte in der Vergangenheit offenbar ebenfalls über die besondere Verbindung zwischen ihnen gesprochen und dabei den Begriff der Seelenverwandtschaft verwendet. "Und ich kann das, was er [mit der Seelenverwandtschaft] gesagt hat, eigentlich nur bestätigen mit dem Unterschied, dass es heute leider nicht so", führte Vanessa aus und deutete damit an, dass dieses intensive Gefühl mittlerweile verschwunden sei.

Vanessa und Serkan sind beide durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten bekannt geworden und haben sich in der deutschen Realityshow-Szene einen Namen gemacht. Die beiden verbindet nicht nur ihre Karriere im Fernsehen, sondern auch ihre Präsenz in den sozialen Medien, wo sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben geben. Während ihrer Beziehung, die nun Geschichte ist, zeigten sich die beiden immer wieder gemeinsam auf Social Media und teilten ihre Liebe mit ihren Followern. Dass es zwischen ihnen so schnell so intensiv wurde, scheint im Nachhinein sowohl ein Segen als auch ein Fluch gewesen zu sein.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026