Kathi Wagener meldet sich erstmals nach Geburt ihres Sohns

Nach der Geburt ihres dritten Kindes hat sich Katharina Wagener (30) nun erstmals selbst bei ihren Followern gemeldet. Die Influencerin teilte auf Instagram ein rührendes Foto, auf dem ihre Hand die winzige Hand ihres Neugeborenen hält – sein zartes Gesicht lässt sich ebenfalls erahnen. Ein weiteres Bild zeigt ihren kleinen Sohn auf ihrer Brust, gemütlich in einem gepunkteten Strampler gekleidet: "Hallo, kleines Wunder. Wir wollten euch kurz sagen: Uns geht’s gut und wir genießen gerade jede Minute, um uns in Ruhe kennenzulernen."

Sie beschreibt, dass sie noch nicht ganz in der Realität angekommen ist. Außerdem freut sich Kathi darauf, bald das Krankenhaus verlassen zu können: "Noch fühlt sich alles ein bisschen wie ein Traum an – und doch darf ich dich bald schon mit nach Hause nehmen. Wie unfassbar schön ist das bitte?" Die Babynews hatte Katharinas Ex und Kindsvater Kevin Yanik (28) bereits gestern auf seinem Social-Media-Profil verkündet, sie jedoch nicht erwähnt.

Viele Fans waren angesichts Kevins Verkündung der Babynews ohne Kathi alles andere als begeistert. In den sozialen Medien meldeten sich direkt zahlreiche Follower zu Wort – neben Glückwünschen hagelte es auch scharfe Kritik. "Papa darf er sich eigentlich nicht schimpfen, eher Erzeuger", schrieb ein User unter einen Beitrag von Promiflash. Andere warfen dem Influencer vor, sich während der Schwangerschaft kaum für Kathi interessiert zu haben, jetzt aber für die Kameras mit seinem Sohn zu posieren: "Erst nichts von der Schwangerschaft wissen wollen und jetzt posen für die Kamera – El-Toxo!"

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Oktober 2025

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und ihr Sohn Emilio

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinen Kinder, April 2026

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