Millionendeal: Ed Sheeran schließt seine Touring-Firma

Ed Sheeran (35) macht Kasse und stellt gleichzeitig die Weichen für seine musikalische Zukunft: Der Sänger schließt seine Touring-Firma Hayagota-tourboi Touring LLP, über die seit 2012 seine gigantischen Live-Einnahmen liefen. Laut jetzt eingereichten Unterlagen bei Companies House erzielte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von rund 46 Millionen Euro – nach Begleichung aller Verbindlichkeiten bleiben etwa 13 Millionen Euro Gewinn, die an Ed fließen sollen. Trotz des Aus für die alte Firma will der Musiker aber keineswegs mit dem Tourleben brechen: Er ist aktuell mit seiner neuen "Loop Tour" unterwegs und plant bereits weitere Shows rund um den Globus.

Die Zahlen hinter dem Schritt sind beeindruckend: Insgesamt hat Hayagota-tourboi seit der Gründung mehr als 458 Millionen Euro umgesetzt – ein Beleg dafür, wie lukrativ Eds Tourgeschäft in den vergangenen Jahren war. Ganz ohne neue Struktur sollen seine Live-Millionen aber nicht bleiben: Bereits im vergangenen Jahr hat der Superstar ein neues Unternehmen namens Gingerbread Touring gegründet, über das seine künftigen Konzerte abgerechnet werden dürften. Während die alte Firma nun geordnet abgewickelt wird, legte Ed mit seiner Loop-Tour Anfang des Jahres unter anderem in Australien und Neuseeland los, bevor er eine kurze Pause einlegte und im Mai in Südamerika weitermachen will.

Privat hatte Ed in den vergangenen Jahren eine besonders fordernde Zeit. In der Disney+-Doku über sein Leben spricht seine Frau Cherry Sheeran offen darüber, dass bei ihr während der Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Jupiter ein Tumor im Arm entdeckt wurde. In dem Film erinnert sie sich: "Es war die unglaublichste Nachricht, als der Chirurg sagte, wir könnten warten, bis die Schwangerschaft zu Ende ist, um den Tumor zu entfernen." Ed erzählte im Podcast "Friends Keep Secrets" mit Benny Blanco (38), Lil Dicky und Kristin Batalucco, wie schwer ihn diese Phase getroffen hat: "Der Tag, an dem Cherry mich anrief und sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich einer der schlimmsten Tage." Nach der Geburt von Jupiter wurde der Tumor operativ entfernt, Cherry berichtete später in der Doku, dass die Nachuntersuchungen gut verlaufen seien und der Tumor nicht zurückgekehrt sei.

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