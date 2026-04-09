Iris Katzenberger gibt Liebes-Aus mit Stefan Braun bekannt

Was nach der großen Liebe aussah, ist nun vorbei. Bei Instagram gibt Iris Katzenberger (58) die Trennung von Stefan Braun bekannt. "Stefan und ich haben während unseres Urlaubs am Gardasee gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärt die Influencerin ihrer Community. Das Thema liege ihr schon länger auf dem Herzen, aber sie habe sich erst Zeit nehmen müssen, um ihre Gedanken zu sortieren. "Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben. Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen – und genau das ist bei uns der Fall", erklärt Iris das Liebes-Aus.

Böses Blut gebe es zwischen den beiden aber keines: "Wir haben uns im Guten getrennt und blicken beide nach vorne. Ich wünsche Stefan von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg – vor allem Glück und Zufriedenheit." Iris betont, dass ihr es wichtig sei, seinen eigenen Weg gehen zu können und zu akzeptieren, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert. "Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren", schreibt sie.

Für die Fans kommt die Trennung mehr als überraschend. In den Kommentaren wird schnell deutlich, dass viele die Ankündigung kurz für einen verspäteten Aprilscherz hielten. Dem ist aber nicht so, und die Follower sprechen Iris ihre Unterstützung aus. In der Vergangenheit mussten sie und Stefan zwar schon einmal eine Krise überwinden, doch das hatte damals Erfolg. Vergangenes Jahr sprachen die beiden sogar schon über das Thema Hochzeit. "Der perfekte Antrag wäre für mich in Thailand am Strand, wenn er traditionell auf die Knie geht. Ohne Öffentlichkeit", gab die 58-Jährige mit einem Augenzwinkern in einem Bild-Interview preis.

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und seine Partnerin Iris Klein

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IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026

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