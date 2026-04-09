Abgespeckt mit Spritze: Pietro Lombardi ist 11 Kilo leichter

Pietro Lombardi (33) hat in einem exklusiven Gespräch mit Bild einen persönlichen Einblick in seinen Kampf gegen überflüssige Kilos gegeben. Der Sänger, der bei einer Körpergröße von 1,73 Metern stolze 102 Kilogramm auf die Waage brachte, hat sich dazu entschieden, mit Hilfe einer Abnehmspritze und einem begleitenden medizinischen Konzept abzunehmen. Innerhalb von nur sechs Wochen hat Pietro nach eigenen Angaben bereits elf Kilogramm verloren und wiegt nun 91 Kilogramm. "Weil ich begleitet werde und genau weiß, dass ich es nicht allein machen muss, fühlt es sich diesmal anders an", erklärte der DSDS-Gewinner gegenüber dem Blatt und fügte hinzu: "Ich merke, wie ich mich leichter fühle und mehr Energie habe. Das motiviert mich extrem."

Inspiriert wurde Pietro von seinem Kumpel Oliver Pocher (48), der bereits im vergangenen Jahr mit der Abnehmspritze Mounjaro rund 14 Kilogramm abgenommen hatte. "Ich habe bei dir gesehen, wie das alles funktioniert hat", sagte der 33-Jährige im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Seit Februar lässt sich Pietro nun ebenfalls spritzen und wird dabei von dem Gesundheitsunternehmen Voy sowie von Dr. Sarah Bechstein betreut, die das Programm individuell auf ihn angepasst hat. Die Medizinerin erklärt, dass die Abnehmspritze Hunger, Sättigung und Stoffwechsel reguliert, betont aber auch die Bedeutung der ärztlichen Begleitung. "Wir passen die Therapie individuell an, überwachen Fortschritte, begleiten Nebenwirkungen und unterstützen unsere Patientinnen und Patienten beim nachhaltigen Lebensstilwandel", so die Ärztin.

Privat setzt Pietro auf Alltagsroutine und Familie, um den neuen Lebensstil zu festigen. "Ich mache das nicht nur für die Optik, sondern für mein Leben. Ich will fit sein für meine Kinder und wieder stolz auf mich sein", sagte er zu Bild. Zuletzt hatte der Sänger auch abseits der Waage für Aufsehen gesorgt: In seiner Instagram-Story zeigte er Aufnahmen eines heftigen Sonnenbrands am Oberarm, der die Farbpigmente eines Tattoos sichtbar in Mitleidenschaft zog. Nach den schmerzhaften Feiertagen bei seiner Familie in Karlsruhe richtet der Realitystar den Fokus nun auf Gesundheit, Bewegung und Struktur – begleitet von Profis und getragen von der Unterstützung seines Umfelds.

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022