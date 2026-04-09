Diesen leckeren Luxus gönnen sich Margot Robbie und Tom

Margot Robbie (35) und Tom Ackerley (36) haben sich dieser Tage einen besonderen Luxus gegönnt. Am Mittwoch wurden die Schauspielerin und der Produzent in Los Angeles gesichtet, nachdem sie sich mit einer bemerkenswerten Weinlieferung eingedeckt hatten. Tom trug dabei eine Kiste Scarecrow-Wein, der für rund 1.300 Euro pro Flasche verkauft wird. Margot zeigte sich bei dem Ausflug zum Spirituosenhändler in lässigem Outfit – mit schwarzem Sweatshirt, passenden Leggings und Sneakers. Trotz des entspannten Looks verzichtete sie nicht auf ihre Designer-Accessoires und trug eine Chanel-Handtasche sowie eine Sonnenbrille. Tom hielt sich stilistisch ebenfalls schlicht und erschien in einem grauen T-Shirt, dunkler Hose und einer schwarzen Umhängetasche, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen.

Der teure Weinkauf könnte durchaus ein Grund zum Feiern gewesen sein, denn die Produktionsfirma Lucky Chap des Paares feiert gerade große Erfolge an den Kinokassen mit ihrem neuesten Film "Wuthering Heights". Doch während es beruflich gut läuft, gibt es bei einem anderen Projekt der beiden weniger erfreuliche Nachrichten. Ihr gemeinsam kreierter Papa Salt Coastal Gin stößt in London auf erhebliche Schwierigkeiten. Top-Bars und Restaurants in der britischen Hauptstadt lehnen den Verkauf des Gins ab, wie The Guardian berichtet. Der Grund sind Sicherheitsbedenken wegen möglicher allergischer Reaktionen, denn das Getränk enthält Austernschalen als botanische Zutat.

Auf der Flasche des besonderen Gins, der in Kaufhäusern wie Selfridges für etwa 70 Euro erhältlich ist, prangt die Warnung "enthält Weichtiere". Für Menschen mit Schalentier-Allergien kann der Genuss des Gins gefährlich werden, da trotz des Destillationsprozesses noch Proteine zurückbleiben können. Ein Sprecher von Margot bestätigte inzwischen, dass das Rezept überarbeitet wird – eine austernfreie Version soll bis Ende 2026 auf den Markt kommen. Die australische Spirituosenmarke hatten Margot und Tom gemeinsam ins Leben gerufen.

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Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

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Getty Images Margot Robbie, September 2025

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Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024