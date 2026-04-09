Neue Sendetermine: Dann laufen die KDRS-Allstars-Folgen

Fans von "Kampf der RealityAllstars" aufgepasst: RTLZWEI ändert das Ausstrahlungsmodell der beliebten Show. Wie der Sender jetzt in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bekannt gab, werden die neuen Folgen für "Kampf der RealityAllstars" nicht mehr wie in den vorherigen Staffeln gewohnt ausgestrahlt. Stattdessen gibt es die Episoden künftig zweimal pro Woche zu sehen – immer mittwochs und sonntags läuft die Sendung im TV. Für alle, die die Folgen nicht im linearen Fernsehen schauen, sondern lieber streamen möchten, gibt es ebenfalls Neuigkeiten zu den veränderten Veröffentlichungszeiten auf RTL+.

Wer die Folgen vorab auf RTL+ sehen möchte, bekommt laut der Mitteilung je nach Folge unterschiedlich viel Vorlaufzeit. Die ersten beiden Episoden stehen bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf der Streamingplattform bereit. Ab dann gilt: Die Sonntagsfolgen sind jeweils schon ab Mittwoch um 00:01 Uhr auf RTL+ abrufbar, die Mittwochsfolgen wiederum stehen immer am Sonntag davor zum Stream bereit – also jeweils drei beziehungsweise vier Tage früher. Konkret bedeutet das: Folgen eins und zwei sind am 8. April um 00:01 Uhr online gegangen, Folgen drei und vier folgen am 15. April und Folgen fünf und sechs am 19. April.

Das Allstars-Format bringt bekannte Gesichter aus den vorherigen Staffeln zusammen, die in einer gemeinsamen Unterkunft leben, Bündnisse schließen und sich in Spielen beweisen. Der Reiz entsteht oft durch Freundschaften, alte Bekanntschaften und Rivalitäten, die im Verlauf der Wochen auf die Probe gestellt werden. Für die Kandidaten geht es nicht nur um starke Auftritte in Challenges, sondern auch um Teamgeist, Nervenstärke und das Miteinander im Alltag. Für treue Zuschauer bietet der gestaffelte Vorab-Start auf RTL+ nun die Möglichkeit, schon vor den TV-Terminen mitzufiebern – oder sich den Sonntag- und Mittwochabend ganz klassisch für die Doppeldosis Reality im Fernsehen zu reservieren.

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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RTLZWEI Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024