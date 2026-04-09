Unverzeihlich: Walentina Doronina enthüllt Trennungsgrund

Walentina Doronina (25) packt aus: Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" sprach die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview offen über den wahren Grund für ihre frische Trennung. Die Influencerin, die derzeit ohne Partner durchs Leben geht, machte deutlich, dass sie und ihr Ex in Sachen Zukunftspläne und Lebensentwürfe nicht auf einer Wellenlänge waren. An ihrer Seite wünscht sie sich einen Mann, der mit ihren Ansprüchen und Ambitionen umgehen kann – und nicht jemanden, der sich eine ganz andere Art von Frau an seiner Seite vorstellt: "Er braucht eine Frau, die weniger ist, die ihren normalen Job macht – einen Acht-Stunden-Job – nach Hause kommt und dann keine Ansprüche stellt. Aber nein, das bin ich nicht."

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Walentina, dass die unterschiedlichen Vorstellungen vom Alltag einer Beziehung schon länger spürbar gewesen seien. "Wir waren einfach auf zwei verschiedenen Ebenen, was die Zukunftspläne und Ziele angeht", stellte sie klar. Sie betonte, dass sie in einer Partnerschaft nicht die Rolle übernehmen will, die eigentlich der Mann innehaben soll, und machte deutlich: "Ich brauche einen Mann an meiner Seite, ich möchte nicht der Mann sein in der Beziehung. Ich brauche auch kein Kind in einer Beziehung." Letztendlich führten diese Gründe zum Liebes-Aus – trotz aller Bemühungen: "Wir haben auf jeden Fall für die Beziehung gekämpft. Der eine mehr, der andere weniger."

Gegenüber Promiflash erinnerte sich die Influencerin auch an eine "unverzeihliche Situation". Konkrete Details wollte die Blondine aber nicht preisgeben, sie ließ nur durchblicken: "Ich sage mal so: In einer Beziehung lügt man nicht. Mehr möchte ich dazu nicht großartig sagen." Zudem spielte Walentina darauf an, dass eine andere Frau eine Rolle gespielt haben könnte: "Und vielleicht sollte er es noch mal mit seiner Ex-Partnerin versuchen. Ich gönne ihr und ihm alles Glück der Welt. Also wirklich, die beiden passen super zusammen."

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Imago Walentina Doronina, "Kampf der RealityAllstars"-Premiere im April 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

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Imago Walentina Doronina, November 2025