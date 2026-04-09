Zum Tod von Mario Adorf: ZDF reagiert mit Programmänderung

Das ZDF reagiert auf den Tod des Schauspielers Mario Adorf (†95) mit kurzfristigen Änderungen im Programm. Der Sender zeigt noch heute Abend, am Donnerstag, um 22.15 Uhr das Porträt "Mario Adorf – Ein Leben" – direkt im Anschluss an das "heute journal". "Mario Adorf war ein Schauspieler von außergewöhnlicher Präsenz und Tiefe, der Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt hat", schrieb ZDF-Intendant Norbert Himmler (55) in einer Mitteilung. Mario war am 8. April im Alter von 95 Jahren in seiner Pariser Wohnung nach kurzer Krankheit eingeschlafen.

Die Programmänderungen beim ZDF gehen über den heutigen Abend hinaus: Am Freitag, dem 10. April, zeigt der Sender um 0.30 Uhr "Terra X History: Mario Adorf – eine deutsche Filmlegende". Am Samstag folgt um 13.40 Uhr die Komödie "Krokodil" aus dem Jahr 2013 – Marios letzter Auftritt vor der Kamera für das ZDF. Darin spielte er einen bärbeißigen Senior, der im hohen Alter noch einmal eine neu erwachende Liebe erlebt. Auch im Streaming-Portal des ZDF sind das Porträt sowie der erste Teil von "Winnetou" bereits abrufbar, in dem Mario die Rolle von Winnetous Gegenspieler Santer übernahm.

Mario hatte eine beeindruckende Karriere, die sich über mehr als 60 Jahre erstreckte und ihn mit über 200 Filmen zu einer der größten Schauspiellegenden Europas machte. Er war in zahlreichen Ländern gleichermaßen bekannt – darunter Italien, Frankreich, England und die deutschsprachigen Länder. In der Eifel aufgewachsen, studierte er Theaterwissenschaften, bevor er im deutschen und internationalen Film Fuß fasste. Seinen 95. Geburtstag im vergangenen September feierte er bewusst im kleinen Kreis – mit seiner Ehefrau Monique und wenigen Gästen, ganz ohne große öffentliche Feier.

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf bei der 69. Berlinale

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Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

Welches Tribute-Format trifft Marios Vermächtnis am besten? Ein persönliches Porträt – nah am Menschen. Ein Film-Marathon – seine Rollen sprechen für sich. Ergebnis anzeigen